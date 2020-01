Znano je, koliko časa bo počival Luka Dončić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić je danes opravil magnetno resonanco gležnja, ki si ga je poškodoval na četrtkovem treningu, po njej pa si lahko vsi navijači Dallas Mavericks in njegovi številni oboževalci po svetu oddahnejo. Številni dobro obveščeni ameriški novinarji, ki spremljajo ligo NBA in Dallas, pravijo, da gre za podobno poškodbo, kot jo je 20-letni slovenski super zvezdnik staknil decembra lani, ko je bil odsoten 12 dni in izpustil štiri tekme.

Podobno lahko pričakujemo tudi tokrat, kar pomeni, da bo na All-Star koncu tedna, ki nas čaka od 14. do 16. februarja v Chicagu, Dončić lahko igral in tako postal drugi Slovenec po Goranu Dragiću, ki mu bo uspelo kaj takega. S to razliko, da bo zvezdnik Dallasa igral v začetni peterki, medtem ko je bil kapetan zlate slovenske reprezentance z evropskega prvenstva 2017 tja kot rezervist pred dvema letoma uvrščen naknadno.

Postal bo prvi v zgodovini Dallasa, ki mu je uspelo kaj takega

Ne bo pa glavni dogodek All-Star, ki bo 16. februarja, edini, na katerem bo Dončić nastopil. Danes so namreč iz lige NBA sporočili, da bosta tako zvezdnik Atlanta Hawks Trae Young kot Dončić nastopila tudi na tekmi vzhajajočih zvezd, ki bo na sporedu dan pred tem. Young bo vodja ekipe ZDA, Dončić pa je predviden za vodjo ekipe preostalega dela sveta.

Dončić bo postal prvi košarkar v zgodovini Dallasa, ki bo zaigral na glavnem dogodku in tekmi vzhahajočih zvezd All-Star.

Slovenski zvezdnik je na tej tekmi, na kateri lahko nastopijo košarkarji, ki so v ligi NBA prvo ali drugo sezono, nastopil že lani.

Dallasu je na stežaj odprl vrata končnice

Dončić je glavni zvezdnik Dallasa, ki je po prejšnji sezoni, v kateri je bil ob 49 porazih med najslabšimi moštvi v ligi, letos z odličnim izkupičkom 29 zmag in 18 porazov na visokem petem mestu zahodne konference lige NBA in na dobri poti, da se uvrsti v končnico.

Dončić je s povprečjem 28,8 točke na tekmo peti strelec lige, s povprečjem 8,7 asistence pa tudi četrti podajalec lige. Visoko je tudi med skakalci, njegovo povprečje 9,5 skokov na tekmo ga trenutno uvršča na 16. mesto v ligi.