Preplah pri Dallasu: Luka Dončić spet poškodovan #video

Luka Dončić si je na četrtkovem treningu poškodoval desni gleženj, istega kot pred novim letom, ko je počival deset dni in izpustil štiri tekme Dallasa. "Upajmo, da poškodba ni hujše narave," je smolo prvega zvezdnika ekipe komentiral trener teličkov Rick Carlisle in dodal, da Dončića v petek čaka magnetna resonanca, ki bo dala več odgovorov, že zdaj pa je jasno, da slovenski zvezdnik ne bo kandidiral za nastop na petkovi tekmi proti raketam iz Houstona.

"Luki je na treningu obrnilo gleženj, ne vem, kako hudo je, gre pa za desni gleženj," je sedmi sili z žalostnim in zaskrbljenim glasom poškodbo Dončića potrdil trener teličkov Rick Carlisle in dodal, da slovenskega zvezdnika, ki so ga ameriški novinarji posneli v bolečinah, čakajo dodatne preiskave. Ameriški mediji že poročajo, da Dončića ne bo na petkovi tekmi proti Houstonu, nihče pa ne ve, kako huda je poškodba.

Luka Dončić ni videti dobro :

Luka Doncic in disbelief, Mavs head coach Rick Carlisle said Luka rolled his ankle at the end of practice. “We hope it’s not serious.” @NBCDFW pic.twitter.com/GH7BUB2Bli — Noah Bullard (@noah_bullard) January 30, 2020

ESPN, sklicajoč se na dva vira, trdi, da je Dončić na treningu stopil na soigralčevo nogo, enako kot je to storil pred mesecem in pol, ko je v prodoru stopil na športni čevelj košarkarja Miamija Kendricka Nunna. Če gre res za podobno poškodbo, kot je bila tista decembra, Dallas nanj ne bo mogel računati praktično vse do All-Star tekme, ki bo 16. februarja v Chicagu.

Tam bo, če po preiskavah ne bo kakšnega šoka, zaigral v prvi postavi. Dončić bo postal najmlajši košarkar v začetni postavi tekme vseh zvezd po LeBronu Jamesu leta 2005.

Decembrska poškodba Dončića, zdaj naj bi šlo za nekaj podobnega:

Dončić blesti, Dallas trdno v končnici

Dončić v tej sezoni naravnost blesti. Na tekmo v povprečju dosega skoraj 30 točk (28,8), desetkrat (9,5) skoči za odbito žogo in prispeva skoraj devet (8,7) asistenc. Tudi Dallasu gre v tej sezoni veliko bolje kot lani in je za zdaj z razmerjem zmag in porazov 29:18 trdno na mestih, ki vodijo v končnico.

Dončić ni edini, ki ima težave s poškodbo, Dallas najverjetneje v noči na soboto po srednjeevropskem času v Houstonu ne bo mogel računati niti na Tima Hardawayja jr., ki ima težave s hrbtom.

Preberite še: