Nočna mora za Dončićev Dallas

Liga NBA si še dolgo ne bo opomogla od šoka po tragični smrti Kobeja Bryanta. Predvsem v njegovem Los Angelesu, kjer so odpovedali mestni dvoboj Lakers-Clippers. Območje okrog dvorane Staples center je še vedno zbirališče šokiranih navijačev, v notranjosti pa je namesto tekme športna mreža TNT pripravila oddajo, v kateri so Bryantovi sopotniki v solzah govorili o skupnih prigodah ter bolečini, ki jo čutijo zdaj.

Foto: Reuters

A tudi v preostalih dvoranah klubov najmočnejše lige na svetu tekme minevajo v spomin na umrlega zvezdnika. Tudi Luka Dončić je pred tekmo svojega Dallasa s Phoenixom obutev opremil z dodatnimi zapisi (#mamba, 24, 8, #mambacita), si nadel žalni trak in se nato z minuto molka še enkrat poklonil umrlim v prometni nesreči. A za razliko od predhodne tekme proti Oklahomi je Ljubljančanov obraz mračen ostal tudi po tekmi.

Ne le da je Phoenix, ki je vodil od prve do zadnje minute, tokrat odpihnil Dallas. Tekma je bila za Teksačane kot dogodek iz nočne more. Da, Luka Dončić je dosegel zanj sicer podpovprečnih, a realno dobrih 21 točk (met z igre 7:15, za 3 točke 1:4), ujel 6 odbitih žog in soigralcem namenil dve asistenci. S tem je bil znova najboljši igralec Dallasa, kar pa je bila v katastrofalni ekipni predstavi zelo slaba tolažba.

Miami praznih rok proti Bostonu. Foto: Reuters

Pod kakovostno individualno predstavo se je tokrat podpisal častni slovenski kapetan Goran Dragić, ki je kot prvi strelec Miamija v slabih 30 minutah na parketu dosegel 23 točk (met iz igre 6:14, za tri točke 1:5, prosti mestu 10:11), dodal dva skoka in štiri asistence. Toda s soigralci je na kratko vodil le v delu druge četrtine, sicer pa je bil Boston (109:101), pri katerem je Gordon Hayward dosegel 29 točk, absolutni vladar v American Airlines Areni. Miami je v tej sezoni šele tretjič klonil v domači dvorani.

Nerazpoznaven je bil tokrat tudi Denver, ki je slavili na zadnjih štirih srečanjih proti Memphisu, tudi na obeh v tej sezoni. Tokrat pač ne. 104:96. Moštvo iz Kolorada ostaja pri 32 zmaga, s čimer sicer ostajajo ena od najbolj vročih ekip na zahodu. A Grizliji so bili tokrat na krilih litovskega košarkarja Jonasa Valančiunasa (23 točk, 12 skokov) močnejši z rezultatom 104:96. Za nameček se je tekma odvijala v takšno smer, da Denverjevi rezervisti niso dočakali priložnosti za igro. Vlatko Čančar je zatorej vnovič obsedel.

