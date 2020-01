Namesto mestnega derbija: tišina v spomin na Kobeja Bryanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se košarkarski svet vrti naprej, pa se je v ponedeljek ustvaril vtis, da so se vsi, ki so vsaj malo povezani z igro pod dvema košema, vsaj za trenutek ustavili in se poklonili tragično umrlemu zvezdniku Kobeju Bryantu.

Že v nedeljo zvečer, le nekaj ur po strmoglavljanju helikopterja, v katerem so življenje izgubili Bryant, njegova hčerka Gianna in še sedem drugih potnikov, so se v ligi NBA krepili pozivi k odpovedi tekem. A karavana je šla naprej.

Pred mogočno dvorano Staples Center ljudje množično prinašajo sveče in cvetje ter se, mnogi oblečeni v majice ter drese s številkama 8 in 24, spominjajo enega od največjih zvezdnikov košarkarske igre. Tišina pa ne vlada le pred dvorano. Vladala bo tudi v noči na sredo, ko bi se morali udariti domači moštvi – LA Lakers in LA Clippers.

Vodstvo lige NBA je namreč tekmo prestavilo na nedoločen termin. "Odločitev je bila sprejeta kot znak spoštovanja do kluba Lakers, ki ga je močno prizadela nesreča, v kateri so življenje izgubili Kobe Bryant, njegova hčerka Gianna in še sedem drugih oseb," so v sporočili za javnost zapisali pri severnoameriški poklicni ligi.

Prvega zvezdnika LA Lakers LeBrona Jamesa je namreč nedeljska šokantna vest močno dotaknila. Klub pa se je ob tem iz spoštovanja do družine odločil, da vsebin o tragediji ne bo delil. Klubska spletna stran tako vse od nedelje ostaja neažurirana, zadnja objavljena vest pa govori o tem, da je James skočil na tretjem mesto najboljših strelcev v zgodovini lige. Naključje je želelo, da je preskočil prav – Kobeja Bryanta.

