Slovenska izpoved: Kako mi je Kobe Bryant odprl vrata

Kot bi se košarkarski svet prebujal iz najhujše nočne more, a se ob tem vseeno zavedal, da niso bile le grozljive sanje. V helikopterski nesreči v Kaliforniji je bil med devetimi smrtnimi žrtvami tudi petkratni prvak lige NBA in nosilec dveh zlatih olimpijskih kolajn Kobe Bryant.

Sporočila, katerih skupni imenovalec je šok, se ob tem širijo po spletu kot najhujši plaz. Kot svojevrsten dokaz, da se je z delčkom izjemne kariere dotaknil vseh, ki so (bili) povezani s košarkarsko igro.

Njegova pot se je križala tudi s številnimi Slovenci. Na najodmevnejši način pretekli mesec tudi s potjo Luke Dončića. Dobri dve desetletji pred tem je njegov vzpon v živo spremljal prvi Slovenec v ligi NBA Marko Milić. Kot tekmeca so ga spoznavali tudi Boštjan Nachbar, Beno Udrih, Rašo Nesterovič, Goran Dragić, Primož Brezec …

Iz arhiva (2011): Vujačić o Bryantu

A Slovenec, ki se lahko pohvali s tem, da ga je zvezdnik spustil najbližje, je bil Saša Vujačić. Danes 35-letni Mariborčan, ki košarkarskih čevljev uradno še ni obesil na klin, nazadnje pa je igral lani v Veroni, je bil kar šest sezoni Bryantov soigralec. Večkrat je dal vedeti, da sta v tem obdobju (2004-2010) stkal tesne košarkarske in osebne vezi.

"Je zelo tekmovalen. Želi biti najboljši na vseh področjih," ga je v intervjuju za naš medij opisal Vujačić. "Na prvem treningu je pristopil do mene, mi dal roko ter dejal, da še ni spoznal osebe, ki bi bila pripravljena delati bolj trdo od njega. To si štejem v čast. Kot tudi to, da me je v težkih trenutkih na parketu pogosto iskal," je leta 2011 pripovedoval nekdanji slovenski mladinski reprezentant.

V tistem pogovoru smo se dotaknili tudi posnetka, ki še danes kroži po spletu in prikazuje Bryanta ob izvajanju prostih metov, ob čemer izreče grobo srbsko kletvico. Vujačićevo maslo? "Malo … Malo sem ga že naučil. Vendarle nisva govorila le italijansko. Vse to je bilo v duhu prijateljstva. Slišal sem, da so to videli vsi v nekdanji Jugoslaviji," se je nasmehnil štajerski lastnik dveh šampionskih prstanov.