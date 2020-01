Dončić na parketu prvič po tragediji: To je bila najtežja tekma v mojem življenju

Luka Dončić je danes zaigral prvič po nedeljski helikopterski tragediji, v kateri se je za vedno poslovil Kobe Bryant. V ligi NBA so se tako kot včeraj tudi danes simbolično spominjali košarkarske legende. V Oklahomi je prav Dončić z žogo čakal na svoji polovici igrišča, da se je izteklo osem sekund, čas, ki je košarkarjem na voljo, da žogo prenesejo v napadalno polovico. Žogo je tako izgubil, predal tekmecem, ti pa so na Dallasovi polovici ob skandiranju imena tragično umrlega košarkarja LA Lakers s tribun zavlačevali 24 sekund in zapravili napad. Slovenski košarkar je bil po koncu prve četrtine na robu solz.

Dončićeve superge Foto: Reuters

Dončić je zelo čustveno pospremil slovo ene izmed največjih košarkarskih legend. "Bilo je zelo težko. Kobe in LeBron James sta razlog, zakaj sem začel igrati košarko. Vedno sem se zgledoval po njiju in zaradi njiju sem imel motiv postajati vedno boljši. Res ga bom pogrešal. Še pred kratkim me je na tekmi nagovoril v slovenskem jeziku, to je bilo zame res nekaj posebnega. Veselil sem se, da bo takšnih in podobnih trenutkov še več. Po tisti tekmi sem bil res navdušen. Že to, da sem videl, da me Kobe pozna, me je več kot navdušilo," je poseben trenutek v svoji karieri omenil Dončić.

Košarkar Dallasa se je tako spomnil na utrinek iz tretje četrtine tekme med Mavericks in LA Lakers, ki se je končala z zmago kalifornijskega moštva (108:95). Dončić je takrat ob robu igrišča čakal na nadaljevanje igre, ko ga je zmotil dovtip iz prve vrste. Tam je bil petkratni prvak lige NBA in dvakratni olimpijski prvak Bryant. Dovolj za kratek stisk rok. Zdajšnji in nekdanji zvezdnik lige NBA sta se srečala tudi po tekmi, si izmenjala nekaj besed, poskrbela za skupno fotografijo, nato pa je Bryant Slovenca prosil še za skupno fotografijo s hčerko Gigi, ki je bila prav tako med žrtvami nedeljske nesreče.

Po prvi četrtini se je zlomil

Dončić in Bryant sta se srečala na eni izmed tekem konec decembra. Slovenski košarkar je imel na tekmi z Oklahomo na svojih košarkarskih copatah napisana imena vseh umrlih v tragični nesreči. Podobno je storil tudi Goran Dragić. "Z napisi sem želel vsem žrtvam sporočiti, da naj počivajo v miru. Če lahko na kakršenkoli način pomagam družinam žrtev, sem več kot pripravljen priskočiti na pomoč. Danes sem bil zelo čustven, že začetek tekme je bil res težek. Po prvi četrtini sem se zlomil, takrat me je zadelo. Bil je eden tistih težkih trenutkov, ko preprosto ne zmoreš. Bilo je res zelo težko igrati," je po tekmi priznal 20-letni Ljubljančan, ki ga je trener Rick Carlisle v drugi četrtini poslal v igro šele v sedmi minuti.

"Iz takšnih tragedij se naučiš, da moraš ceniti vsak trenutek v življenju. Vsak dan moraš ceniti svoje življenje in najbližje. Zelo sem hvaležen, da sem imel priložnost spoznati Kobeja in Gigi. Imel je dobro življenje. Gigi bi zagotovo dosegla še ogromno, zato je vse skupaj še toliko težje," je po koncu obračuna z Oklahomo povedal Dončić, ki je ves čas srečanja s sedmo silo pogled usmerjal proti tlom.

Srečanje Dončića in Bryanta konec decembra:

Mavericks so sicer prekinili pet tekem trajajoč zmagoviti niz Oklahome in po 29. zmagi v sezoni ostajajo na petem mestu zahodne konference.

