Tako napeto na OP Avstralije že dolgo ni bilo

Že dolgo časa je jasno, da Rafael Nadal in Nick Kyrgios nista na isti valovni dolžini. Predvsem Avstralec se je preko medijev večkrat spravil na Španca, a se ta ni kaj dosti odzival na njegove provokacije. Čeprav je Nadal v Avstraliji zelo priljubljen, bo tokrat občinstvo na strani Nicka. Vsekakor se obeta prava teniška poslastica. V medsebojnih zmagah vodi Nadal s 4:3.

"Zelo sem navdušen, če sem iskren. Igrati proti enemu najboljših igralcev na osrednjem igrišču in to na domačem turnirju za grand slam. To je res 'kul'. Očitno bo to še en fizično zelo naporen dvoboj. Z njim ni nikoli lahko … Veselim se tega dvoboja," je pred pomebnim dvobojem povedal Kyrgios.

Daniil Medevedev, četrti nosilec turnirja, bo igral proti Stanu Wawrinki, ki je že leta 2014 zmagal OP ZDA. Statistika je na strani Rusa, ki je Švicarja premagal dvakrat.