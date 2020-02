Čustveno v Kaliforniji, Dončić doma pospremil poraz, Čančarjevi ugnali vodilne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dallas Mavericks so na gostovanju pri Houston Rockets izgubili.

Košarkarji Dallas Mavericks, ki zaradi poškodbe gležnja vsaj šest tekem ne bodo mogli računati na Luko Dončića, so na gostovanju pri Houston Rockets izgubili s 121:128. Slovenski zvezdnik je poraz pospremil doma. Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki je bil v ekipi, a ni stopil na parket, je v gosteh premagal vodilno moštvo lige in mu zadal prvi poraz po devetih zmagah. Čustveno je v Los Angelesu, kjer Lakersi, katerih član je bil vso kariero pokojni Kobe Bryant, gostijo Portland Trail Blazers. Pred obračunom, prvo po smrti Američana, so se poklonili vsem devetim žrtvam helikopterske nesreče.

"Luki je na treningu obrnilo gleženj, ne vem, kako hudo je, gre pa za desni gleženj," je sedmi sili z žalostnim in zaskrbljenim glasom Dončićevo poškodbo v četrtek potrdil trener Rick Carlisle. Tuji mediji poročajo, da bo 20-letni slovenski zvezdnik odsoten vsaj šest tekem.

Takole je Dončić spremljal poraz svoje ekipe. Foto: printscreen Prvo je že izpustil, in sicer je gostovanje Dallasa pri Houston Rockets pospremil pred domačim televizijskim sprejemnikom v Teksasu. Njegovo moštvo je zadnjič vodilo pri rezultatu 19:18 v prvi četrtini, nato pa gostitelji prednosti niso spustili več iz rok. Dallas je v zadnji del vstopil s 16 točkami zaostanka in se uspel povsem vrniti v igro. Houstonu so se približali na zgolj tri točke (104:107), a preobrata na koncu ni bilo.

Prvo ime zmagovalcev je bila naveza James Harden - Russel Westbrook. Prvi je dosegel 35 točk in k dvojnemu dvojčku dodal še 16 skokov, drugi se je ustavil pri 32 točkah. Prvi strelec Dallasa je bil Latvijec Kristaps Porzingis, v statistiko je vpisal 12 točk.

Dallas zaseda šesto mesto zahodne konference, Houston je z zmago več peti. Dončićeve nova tekma čaka že v noči na nedeljo, ko bodo gostili Atlanto.

Čančarjevim skalp Milwaukeeja

Denver Nuggets so končali devet tekem dolg zmagoviti niz vodilnega Milwaukeeja. Foto: Reuters Na delu je bil tudi Denver z Vlatkom Čančarjem, ki je na izjemo težkem gostovanje pri vodilni ekipi lige Milwaukee Bucks prišel do zmage. Slavili so s 127:115. Slovenski košarkar je bil del ekipe, a ni dobil priložnosti za igro.

Prvo ime ob zmagi je bil s 24 točkami Will Barton, srbski center Nikola Jokić pa se je povsem približal novemu trojnemu dvojčku, zmanjkala mu je ena asistenca (15 točk, 10 skokov, 9 asistenc).

Lakersi so se poklonili Bryantu in preostalim žrtvam

Čustveno je bilo v Los Angelesu, kjer so prvič po smrti Kobeja Bryanta v Staples Centru igrali košarkarji Los Angeles Lakers. Jezerniki bi morali v noči na sredo odigrati mestni derbi s Clippersi, a je vodstvo lige NBA zaradi tragedije srečanje odpovedali.

Lakersi so se pred tekmo na slovesnosti poklonili vsem devetim žrtvam tragične helikopterske nesreče.

Košarkarji Los Angeles Lakers so prvič po smrti Kobeja Bryanta zaigrali v domači dvorani. Pred tekmo so se na slovesnosti spomnili vseh žrtev tragične nesreče. Foto: Reuters

V domači dvorani so gostili Portland, za katerega ni zaigral Carmelo Anthony. 35-letni košarkar je bil Bryantov dober prijatelj in se je zaradi žalovanja odločil, da bo tekmo z Lakersi izpustil.

Pred mogočno dvorano Staples Center sicer ljudje še naprej množično prinašajo sveče in cvetje ter se, številni oblečeni v majice ter drese s številkama 8 in 24, spominjajo enega od največjih zvezdnikov košarkarske igre. Pred Staples Centrom se v spomin na Kobeja in Gigi Bryant še naprej zbirajo navijači. Foto: Reuters

