Večer, ko so v Staples Centru tekle solze #video

Los Angeles Lakers so ponoči prvič po smrti njihovega košarkarja Kobeja Bryanta tekmo lige NBA odigrali doma. A bolj kot tekmovalna plat obračuna s Portlandom (Jezerniki so izgubili s 119:127) je bilo v ospredju slovo od njihove ikone, Bryantove hčerke Gianne, ki je tudi v športnem smislu stopala po očetovih stopinjah, in preostalih sedmih žrtev. Z ganljivim govorom se je od pokojne športne zvezde poslovil LeBron James, ki je na tekmi dosegel 22 točk in prispeval deset podaj.

Zaželel si je, da bi sinočnji večer, ki se je začel z ameriško himno, izvedli so jo člani zasedbe Boyz II Men, predstavljal praznovanje Kobejeva življenja in njegove kariere.

"To naj bo praznovanje 20 let krvi, znoja, solz, zlomljenega telesa in vrnitev na igrišče. Naj bo to praznovanje vseh tistih ur, ki jih je vložil v to, da bi postal največji, kot je bilo mogoče. Danes praznujemo življenje fanta, ki je v klub prišel kot 18-letnik in se upokojil kot legenda pri 38, in je v zadnjih treh letih postal najboljši oče, kar jih poznam," je v s čustvi natrpani dvorani Staples Center, v kateri je Bryant preživel večji del življenja, pripovedoval James in obljubil, da bo s soigralci nadaljeval zapuščino košarkarske Mambe.

Vse v dvorani je bilo v znamenju številke 8 in 24, ki ju je na svojem dresu nosil Bryant, posebno mesto pa je našla tudi številka 2, ki jo je nosila Bryantova hčerka Gianna, v kateri je Bryant videl svojo naslednico.

