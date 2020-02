Jokić se je približal Dončiću, a tudi izgubil #video

Košarkarji so zaradi športnega vrhunca v ZDA, 54. Super Bowla, finala lige NFL , v nedeljo pohiteli s tekmami. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je s klopi spremljal poraz košarkarjev Denverja v Detroitu. Srb Nikola Jokić je prispeval deseti trojni dvojček v tej sezoni in se na lestvici približal vodilnemu Luki Dončiću. Houston je na krilih najboljšega strelca lige NBA Jamesa Hardna premagal New Orleans, pri katerem ni razočaral novinec Zion Williamson. Pri Milwaukeeju je znova izstopal Giannis Antetokounmpo, Toronto pa je izenačil klubski rekord.

Srbski zvezdnik Nikola Jokić in druščina iz Denverja, tudi Vlatko Čančar, čeprav s klopi za rezervne igralce, bi morali po pričakovanjih podaljšati agonijo Detroita, ki je bil poražen na zadnjih petih tekmah, a se je izšlo drugače. Čeprav so na tekmi zaostajali že za 21 točk (7:28), so po podaljšku zmago slavili prav Pistons (128:123) in pokvarili načrte gostom.

Vrhunci Nikole Jokića na tekmi v Denverju:

Slovenski reprezentant iz Kopra je obsedel na klopi za rezerviste, na parketu pa je pri Nuggets spet blestel Srb Nikola Jokić, ki je bil z 39 točkami (met iz igre 16/23), 11 asistencami in 10 skoki prvi igralec tekme. Prispeval je že 10. trojni dvojček v tej sezoni. Več sta jih zbrala le Luka Dončić (12) in LeBron James (11).

Ker bo Ljubljančan zaradi poškodbe desnega gležnja moral preskočiti kar nekaj tekem, na parketu naj bi po zadnjih informacijah manjkal skoraj do zvezdniškega dogodka All-Stars v Chicagu (od 14. do 16. februarja), bo njegov vodilni položaj v tej statistični prvini v ligi NBA v prihodnjih tednih resno ogrožen.

Trojni dvojčki v tej sezoni v ligi NBA: 12 – Luka Dončić (Dallas)

11 – LeBron James (LA Lakers)

10 – Nikola Jokić (Denver)

8 – Russell Westbrook (Houston)

4 – Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Ben Simmons (Philadelphia)

3 – Bam Adeyabo (Miami), Lonzo Ball (New Orleans), Jimmy Butler (Miami)

…

Pri poražencih, ki so zaradi zdravstvenih težav ponovno pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev (Paul Millsap, Jamal Murray, Michael Porter Jr.), je 20 točk dodal Will Barton, 19 pa Monte Morris.

Obrambi Denverja je v Detroitu največ škode naredil Andre Drummond. Center, katerega so ameriški mediji nedavno omenjali kot enega izmed želenih okrepitev Dončićevega Dallasa, se je izkazal z 21 točkami (met iz igre 9/17) in 17 skoki. Reggie Jackson je dosegel 20, Bruce Brown 19 in Sekou Doumbouya pa 17 točk.

Dolgoletni zvezdnik lige NBA Derrick Rose (Detroit) je prekinil niz 14 zaporednih tekem, na katerih je dosegel vsaj 14 točk. Odigral je le slabih 13 minut, dosegel dve točki in zaradi poškodbe mišice zapustil parket, na katerega se več ni vrnil.

Harden neustavljiv, veliki up lige NBA spet navdušil

James Harden je dosegel 40 točk, kar je več od njegovega povprečja v tej sezoni (dobrih 36 točk na tekmo), Zion Williamson pa jih je dal 21. Foto: Reuters Rakete so v dvorani Toyota Center premagale New Orleans (117:108). Skoraj tretjino vseh točk zmagovalcev je prispeval James Harden. Bradati zvezdnik, najboljši strelec lige NBA, je bil znova vroč. Dosegel je 40 točk (met za tri točke 7/15) in ostal le za eno asistenco prekratek od tretjega trojnega dvojčka v tej sezoni. Prispeval je namreč tudi 10 skokov in 9 asistenc. Že v prvem polčasu je nasul 26 točk.

Pri gostih je bil najboljši strelec Brandon Ingram (28 točk in 12 skokov), a se mu je roka v zadnjih minutah, ko so gostje skušali ujeti Houston, vse prevečkrat zatresla pri metih z razdalje. Trojke je skupno metal 5/11. Njegov soigralec, prvi junak lanskoletnega nabora Zion Williamson, ni vrgel niti ene trojke, za dve točke pa je zadel 8 od 14 metov, dodal 10 skokov in se z 21 točkami znova izkazal na delu. Bil je drugi strelec v vrstah poražencev, na parketu pa prebil skoraj 33 minut.

Poleg Hardna sta pri gostiteljih koš tekmecev najbolj marljivo polnila Russell Westbrook (22 točk, met iz igre 9/24, 7 asistenc, 6 skokov) in Ben McLemore (22 točk).

Bucks ostajajo št. 1, Antetokounmpo spet blestel

Milwaukee ostaja najuspešnejša ekipa v tej sezoni lige NBA. Zbrala je kar 42 zmag, izgubila pa le sedemkrat. Zlahka je odpravila tudi Phoenix (129:108), na domačem parketu pa je znova blestel Giannis Antetokounmpo. Grk je prispeval 30 točk, 19 skokov in 9 asistenc ter s tem še drugič zapored za trojnim dvojčkom, ki bi bil že peti v tej sezoni, zaostal le asistenco. Gostitelji so bili natančni pri metih za tri točke (15 od 38). Khris Middleton je tekmo končal pri 25 točkah, 8 skokih in 6 asistencah, center Brook Lopez pa je dal 17 točk.

Vrhunci G. Antetokounmpoja proti Phoenixu:

Pri poražencih je bil prvi strelec Devin Booker (32 točk), št. 1 z nabora lige NBA leta 2018 DeAndre Ayton pa je dal 20 točk in 14 skokov. Gostje iz Arizone niso mogli računati kar na šest igralcev. Manjkali so Ricky Rubio (najboljši igralec SP 2019 ima poškodovan desni gleženj), Tyja Jeromeja, Daria Šarića, Cama Johnsona, Franka Kaminskyja in starega znanca Olimpije Arona Baynesa.

Toronto v drugem delu boljši kar za +30

Terence Davis ni še nikoli dosegel v ligi NBA tako veliko točk na eni tekmi kot proti Chicagu. Foto: Reuters Branilci naslova Toronto Raptors so se v Kanadi znesli nad Chicagom. Bike so premagali za 27 točk, odločilno prednost pa ustvarili v drugem polčasu. Chicago je namreč prvi del dobil s 63:60, nato pa se je začel preobrat Toronta. Skoraj nezgrešljiv (12/15 iz igre, 6/7 za tri točke) je bil Terence Davis, z 31 točkami prvi strelec tekme. S tem je postavil nov osebni strelski rekord v ligi NBA.

Pascal Siakam jih je pri zmagovalcih dodal 17, Serge Ibaka pa 16. Pri Chicagu, ki je že šesto tekmo zapored pogrešal poškodovanega Finca Laurija Markkanena, je mejo 20 točk edini prestopil Thaddeus Young (21 točk, met iz igre 9/12). Zach LaVine je prispeval 18, Chandler Hutchinson pa 17 točk.

Toronto je zmagal enajstič zapored in izenačil klubski rekord.

Kdaj bodo ponovno zaigrali klubi slovenskih košarkarjev v ligi NBA? Dallas bo brez poškodovanega Luke Dončića v noči na torek gostoval pri Indiani, Miami bo z Goranom Dragićem v isti noči gostil Philadelphio, Denver Vlatka Čančarja pa bo v noči na sredo v Koloradu pričakal Portland.

Liga NBA, 2. februar:

Lestvica:

