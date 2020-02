Noro in nepozabno tako na igrišču kot tudi odru! Super Bowl zaznamoval epski preobrat. #video

Izjemna predstava enega najboljših podajalcev lige Patricka Mahomesa je Kansas Cityju v zadnji četrtini omogočila vrnitev iz že zgubljenega položaja, ko je še dobrih sedem minut pred koncem zaostajal z 10:20.

Vrhunci finala lige NFL:

Do takrat je obramba San Francisca uspešno krotila Mahomesa, a je najkoristnejši igralec rednega dela predzadnje sezone v samem zaključki tekme vendarle pokazal, zakaj je v zadnjih dveh sezonah hitro prišel do slovesa najbolj nevarnega podajalca lige.

Z dvema podajama za zadetek v razmaku treh minut in pol je 24-letni Teksačan svoje moštvo popeljal v vodstvo, zmago pa je Kansas City potrdil v samem zaključku še s tretjim zadetkom. S predstavo si je Mahomes prislužil nagrado za najkoristnejšega igralca finala.

Kansas City je osvojil prvo lovoriko po 50 letih! Foto: Reuters

Poglavarji iz Kansas Cityja so v super bowlu, enem največjih športnih spektaklov na svetu, zadnjič igrali davnega 11. januarja 1970, ko so proti Minnesota Vikings osvojili edini naslov pred današnjim.

Foto: Reuters Na drugi strani je San Francisco tokrat bil blizu svojega šestega naslova v zgodovini, vendar se je moral na koncu sprijazniti z drugim zaporednim porazom po izgubljenem finalu proti Baltimoru pred osmimi leti.

Še 7:13 minute pred koncem tekme je vse kazalo, da bo slavilo moštvo iz Kalifornije in njegova granitna obramba, ki je bila v ospredju skozi celo sezono. Mahomes je do takrat vrgel dve prestreženi podaji, svoji prvi v končnici v karieri, in je bil vse bolj živčen.

A kot številni najboljši podajalci v zgodovini je ob ključnem momentu našel rešitev. S podajo, dolgo 44 jardov, na prvega lovilca Tyreeka Hilla, je svojemu moštvu priigral položaj v napadalni polovici nasprotnika.

Jimmy Garoppolo (San Francisco) je čestital zmagovalcu Mahomesu. Foto: Reuters Minuto pozneje je podal za znižanje na 17:20. Še tri minute zatem pa je postal junak tekme, ko je svoje moštvo popeljal še do enega zadetka ter dokončnega vodstva na tekmi.

"Nikoli nismo nehali verjeti, da lahko zmagamo. Enostavno smo se borili do konca in uspelo nam je," je ob dvigu pokala za najkoristnejšega igralca finala dejal Mahomes.

Ameriško himno je pred spektakularnim dogodkom v Miamiju, ki spada v ZDA med tiste, katere ne gre zamuditi za nič na svetu, zapela Demi Lovato, ob polčasu pa sta svojih ''pet minut'' dočakali Jennifer Lopez in Shakira.

Bili sta osrednji glasbeni gostji večera in očarali občinstvo. ''Zelo sem navdušena, da lahko delim oder s teboj, Shakira. Pokaživa svetu, česa sta dve ''latinki'' zmožna,'' je pred nastopom prek socialnega omrežja sporočila Newyorčanka s koreninami iz Portorika.

Ob polčasu največje tekme, kar jo premore ameriški nogomet, sta na odru združili moči "latinki", ki ju pozna in posluša ves svet. Foto: Reuters

''Hola, Miami,'' je navdušene gledalce pozdravila Kolumbijka, sicer velika ljubiteljica športa in življenjska sopotnica nogometnega zvezdnika Barcelone Gerarda Piqueja, nato pa se je Lopezovi v eni izmed točk na odru pridružila 11-letna hčerka Emme Maribel Muniz, se pridružila otroškemu zboru in skupaj z mamo zapela pesmi ''Born in the USA'' in ''Let's Get Loud''. Glasbeni program sta oplemenitila še Bad Bunny in J Balvin, zvezdnika reggaetona .

Dozdajšnji zmagovalci super bowla:

2020 Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 (Miami, 62.417 gledalcev)

2019 New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 (Atlanta 75.000)

2018 Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 (Minneapolis 67.500)

2017 New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28, podaljšek (Houston 72.000)

2016 Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10 (Santa Clara 67.500)

2015 New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 (Glendale 72.000)

2014 Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 (East Rutherford 79.000)

2013 Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 (New Orleans 71.024)

2012 New York Giants - New England Patriots 21:17 (Indianapolis, 68.658)

2011 Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25 (Dallas, 105.000)

2010 New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 (Miami, 74.000)

2009 Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23 (Tampa, 70.500)

2008 New York Giants - New England Patriots 17:14 (Glendale, 71.100)

2007 Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17 (Miami, 74.512)

2006 Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10 (Detroit, 68.206)

2005 New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21 (Jacksonville, 78.125)

2004 New England Patriots - Carolina Panthers 32:29 (Houston, 71.525)

2003 Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21 (San Diego, 67.603)

2002 New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 (New Orleans,72.922)

2001 Baltimore Ravens - New York Giants 34:7 (Tampa, 71.921)

2000 St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 (Atlanta, 71.253)

1999 Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 (Miami, 74.803)

1998 Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24 (San Diego, 68.912)

1997 Green Bay Packers - New England Patriots 35:21 (New Orleans,72.301)

1996 Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers 27:17 (Tampa, 76.347)

1995 San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26 (Miami, 74.107)

1994 Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13 (Atlanta, 72.817)

1993 Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 (Pasadena, 98.347)

1992 Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24 (Minneapolis, 63.130)

1991 New York Giants - Buffalo Bills 20:19 (Tampa, 73.813)

1990 San Francisco 49ers - Denver Brocnos 55:10 (New Orleans, 72.919)

1989 San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16 (Miami, 75.179)

1988 Washington Redskins - Denver Broncos 42:10 (San Diego, 73.302)

1987 New York Giants - Denver Broncos 39:20 (Pasadena, 101.063)

1986 Chicago Bears - New England Patriots 46:10 (New Orleans, 73.818)

1985 San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16 (Stanford, 84.059)

1984 Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9 (Tampa, 72.920)

1983 Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17 (Pasadena, 103.667)

1982 San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21 (Pontiac, 81.270)

1981 Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10 (New Orleans,76.135)

1980 Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19 (Pasadena, 103.985)

1979 Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31 (Miami, 79.484)

1978 Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10 (New Orleans, 75.583)

1977 Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14 (Pasadena, 103.424)

1976 Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17 (Miami, 80.187)

1975 Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6 (New Orlenas, 80.997)

1974 Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7 (Houston, 71.882)

1973 Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7 (Los Angeles, 90.182)

1972 Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3 (New Orleans, 80.591)

1971 Baltimore Colts - Dallas Cowboys 16:13 (Miami, 79.204)

1970 Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7 (New Orleans, 80.562)

1969 New York Jets - Baltimore Colts 16:7 (Miami, 75.389)

1968 Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14 (Miami, 75.546)

1967 Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10 (Los Angeles, 61.946)