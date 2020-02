Čas je za tekmo leta! Oder zasedajo Demi Lovato, Jeniffer Lopez, Shakira … Pa tudi nogometaši.

Medtem ko se v severnih zveznih državah ZDA spopadajo z obilnimi snežnimi zameti, je na jugu Floride vse pripravljeno na največji tekmo leta, finale lige ameriškega nogometa NFL, v katerem se bosta spopadli moštvi San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs. Za največji športni spektakel v ZDA so pripravljeni tudi trgovci, oglaševalci, zabavljači, politiki …

Največja tekma leta v ameriškem nogometu bo odigrana v noči na ponedeljek na štadionu Hard Rock v Miamiju na Floridi. Okoli 64 tisoč gledalcev si bo spopad med moštvoma San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs ogledalo v živo, številni milijoni Američanov pa v neposrednem prenosu prek televizijskih zaslonov in ti bodo z skorajda enakim navdušenjem kot nogomet spremljali tudi oglasne spote podjetij, ki so morale televizijski mreži Fox, ki ima leto pravice za prenos 54. SuperBowla, za 30 sekundni oglasni prostor odšteti 5,6 milijona dolarjev (5,03 milijona evrov).

Super Bowl ni samo športni dogodek

SuperBowl v ZDA pač ni samo športni dogodek, nogometni navdušenci si bodo v mestih, katerim so se v zadnjih tednih snežne nevihte izognile, pripravili piknike, v superbowl koncu tedna Američani pojejo rekordne količine pečenih perutničk in spijejo rekordne količine piva, trgovci tako že nekaj dni pridno služijo, pozornost dobre stotnije milijonov prebivalcev ZDA pa bodo poskušali izkoristiti tudi glasbeniki in politiki.

Ameriško himno pred tekmo leta bo zapela Demi Lovato, na slavnem šovu ob polčasu tekme "half-time show", bosta nastopili Jeniffer Lopez in Shakira, že omenjeni televizijski oglasni prostor za 5,6 milijona dolarjev pa sta po poročanju mreže Fox v volilnem letu zakupila tudi dva politična tabora, aktualnega republikanskega predsednika Donalda Trumpa in enega od demokratskih kandidatov Michaela Bloomberga. Dva milijarderja torej.

San Francisco 49ers so eno najuspešnejših moštev lige NFL, naslov prvaka so osvojili že petkrat. Foto: Reuters

V glavnih vlogah pa vendarle nogometaši

V glavnih vlogah pa bodo v noči na ponedeljek po slovenskem času vendarle nogometaši. Za pokal Vincea Lombardija in šampionskem prstane se bosta pomerili ekipi, ki sta skozi celo sezono pokazali izvrstno formo. San Francisco 49ers so bili s 13 zmagali in tremi porazi najboljša ekipa konference NFC (National Football Conference) že po rednem delu sezone, v končnici pa so v polfinalu s 27:10 premagali Minnesota Vikings v konferenčnem finalu pa še Green Bay Packers s 37:20.

YOU GOTTA FIGHT

FOR YOUR RIGHT

TO PARRRRRTAAAAY#SBLIV | #CHIEFSKINGDOM pic.twitter.com/uFrTRqtTL5 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 1, 2020

Kansas City Chies so s z 12 zmagami in štirimi porazi redni del sezone v konferenci AFC (American Football Conference) zasedli drugo mesto, za Baltimore Ravens (14 zmag in 2 poraza), nato v konferenčnem polfinalu z 51:31 izločili Houston Texans in za naslov prvaka AFC še s 35:24 Tennessee Titans. Branilci naslova in zmagovalci zadnjih treh SuperBowlov New England Patriots so izpadli v razigravanju za uvrstitev v končnico.

Mladi trener in podcenjeni podajalec

Jimmy Garoppolo je tarča kritikov, le o njegovem izgledu ne najdejo nič slabega za povedati, se šalijo njegovi soigralci. Foto: Reuters 49ers vodi 40-letni Kyle Shanahan, ki je šele tretje leto glavni trener v ligi NFL. San Francisco je sicer eno od najuspešnejših moštev lige, na SuperBowlih je v preteklosti zaigralo že šestkrat in na petih zmagalo, kar ga na zgodovinski lestvici prvakov lige uvršča le za New England Patriots (11 SuperBowlov, šest zmag), Pittsburgh Steelers ( 8 – 6) in Dallas Cowboys (8 – 5).

V finalu so nazadnje zaigrali leta 2012 in izgubili, njihov letošnji dosežek pa je za poznavalce tega športa presenečenje, saj so v prejšnji sezoni zmogli le štiri zmage ob 12 porazih, predlani šest ob desetih, leto poprej dve ob štirinajstih … leta 2012 so nazadnje igrali v končnici.

Razlog za prebujenje ekipe je prebujenje prvega podajalca (quarterbacka) Jimmyja Garoppola, ki je kariero v ligi NFL začel leta 2014 kot rezerva za slavnega Toma Bradyja pri New England Patriots. S Patrioti je v letih 2014 in 2017 osvojil naslova prvaka, po sezoni 2017 pa prestopil v San Francisco, kjer se mu je odprlo ravno v tej sezoni. 28-letni Garoppolo je sicer kljub uspehu letos pogosto tarča kritikov, o čemer je spregovoril njegov soigralec, lovilec Richard Sherman: "Jimmy je preprosto eden največjih, eden najboljši 'play-makerjev' v ligi in všeč mi je, da tega nihče ne uvidi. Ne glede na to, kaj mu je uspelo, komentatorji še vedno trdijo, da še ni pokazal dovolj, da bi se odločili. Spravil nas je na superbowl in to ni dovolj? No, ta podcenjevalen odnos do našega 'quarterbacka' cenimo. Ta podžiga nas in naše navijače."

Prekaljeni strateg in vzhajajoča zvezda med "quarterbacki"

Patrick Mahomes je naglo vzhajajoča zvezda ameriškega nogometa. Foto: Reuters Kansas City Chiefs na drugi strani imajo za trenerja prekaljenega starega mačka Andyja Reida, ki je glavni trener v ligi NFL že 21 sezon, sedem v Kansasu. Chiefs imajo doslej en sam naslov prvaka (1969), še enkrat pa so na SuperBowlu izgubili (1966). Njihov glavni podajalec (quarterback) je 24-letni Teksačan Patrick Mahomes, ki so ga Kansačani izbrali kot desetega na naboru leta 2017.

Eksplodiral je v sezoni 2018/19, ko je osvojil tudi naslov najkoristnejšega (MVP) igralca lige, letos pa bo seveda prvič nastopil tudi v velikem finalu. Mahomes je naglo vzhajajoča zvezda ameriškega nogometa, lani je postal šele drugi podajalec v zgodovini, ki je v eni sezoni zbral podaj za 5.000 jardov in za 50 "touchdownov". Pred njim je to uspelo le slavnemu Peytonu Manningu.

Prvič v zgodovini oče in sin

San Francisco 49ers in Kansas City Chiefs se na SuperBowlig do zdaj še nista pomerila, prav tako se nista srečala v tej sezoni. Trener San Francisca Kyle Shanahan se bo zapisal v zgodovino, poskrbel bo za prvi primer, da bosta moštvo v finalu lige NFL kot trenerja vodila oče in sin. Kylov oče Mike Shanahan je bil namreč trener Denver Broncos na SuperBowlih XXXII in XXXIII v letih 1997 in 98.

Preberite še: