Mavericks brez Dončića nad Atlanto, Dragić v Orlandu, nova priložnost za Čančarja?

Čeprav v košarkarski ligi NBA ponoči tekme čakajo tako Dallas Mavericks, Miami Heat kot tudi Denver Nuggets, se pravi moštva slovenskih asov Luke Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja, bo zagotovo igral samo najstarejši med njimi. Zlati kapetan z EuroBasketa 2017 in njegovi Heat gostujejo v Orlandu pri moštvu Magic, ki so ga pred nekaj dnevi premagali s 113:92. Lažje poškodovani Dončić bo izpustil domačo tekmo z Atlanto, Čančar pa bo čakal na priložnost v Detroitu.