Teden dni po tragični smrti Kobeja Bryanta, njegove hčerke Gianne in še sedmih ljudi na helikopterju, ki je trčil v pobočje nad Calabasasom, se ljubitelji košarke še vedno poslavljajo od ikone košarke. Foto: Getty Images

Teden dni po tragični helikopterski nesreči, v kateri je umrlo devet ljudi, med njimi tudi ameriški košarkar Kobe Bryant in njegova 13-letna hči Gianna, še vedno ni znano, kdaj bodo zveznika pokopali, je pa v igri več scenarijev glede spominske slovesnosti.

Ta naj bi po prvotnih načrtih potekala v športni dvorani Staples Center v Los Angelesu, ki je dom košarkarskega moštva Los Angeles Lakers, kjer je Kobe Bryant preživel kar dve desetletji, a se je izkazalo, da je dvorana z nekaj manj kot 20 tisoč sedeži enostavno premajhna za vse, ki bi se želeli pokloniti ikoni košarke.

Bolj verjetno je, da bi spominsko slovesnost izpeljali v Koloseju (LA Coliseum), kjer je približno 78 sedežev.

Spominsko slovenost v čast Kobeju Bryantu bi lahko izpeljali na stadionu LA Coliseum, ki sprejme več kot 78 tisoč ljudi. Foto: Getty Images

Gre za stadion zgodovinskega pomena, saj je v okviru olimpijskih iger že dvakrat gostil atletske discipline (1932 in 1984), Foto: Getty Images

Datum spominske slovesnosti še ni znan, niti ni znano, ali bodo in kdaj bodo Bryanta in Gianno pokopali v ožjem družinskem krogu.

Župan Los Angelesa Eric Garcetti je dejal, da skupaj z Bryantovo vdovo Vanesso, vodstvom Los Angeles Lakers in mestom intenzivno sodelujejo pri pripravi in koordinaciji spominske in pogrebne slovesnosti.

"Želimo prisluhniti Vanessi in Lakersom in zagotoviti, da bomo imeli priložnost skupnega žalovanja, tako kot to ljudje že ves teden počnejo povsem spontano," je za ameriške medije povedal Garcetti.

Bo smrt Kobeja Bryanta spremenila logo lige NBA, ki ga od leta 1969 krasi silhueta nekdanjega košarkarja LA Lakers Jerryja Westa?

Bodo po Bryantu poimenovali ulico in celo spremenili logo lige NBA?

V Los Angelesu razmišljajo tudi o tem, da bi eno od ulic poimenovali po pokojnemu košarkarju, pod peticijo, ki se zavzema za spremembo logotipa lige NBA (namesto košarkarja Jerryja Westa bi v njem želeli videti Bryanta) pa se je medtem podpisalo že več kot dva milijona ljubiteljev košarke.

Pobudnik peticije, 16-letni Nick Moghtader iz Vancouvra v Kanadi, je zapisal, da je razlog za peticijo želja po tem, da bi Bryant postal nesmrten.

Peticijo, da bi logo upodabljal Bryant je podpisalo že več kot dva milijona ljudi.

Trenutni logo, ki je bil javnosti predstavljen leta 1969, krasi silhueta košarkarja jezernikov in člana košarkarskega hrama slavnih Jerryja Westa. Razlog, zakaj je v logu prav West je precej nenavaden.

Oblikovalcu Alanu Siegelu, ki je dobil naročilo, naj oblikuje markanten logo, se je njegova podoba preigravanja zdela najbolj izstopajoča.

Bi morali v logotip lige NBA umestiti Kobeja Bryanta? Da 67,19% +

Ne 23,07% +

Ne vem, težka odločitev 9,74% +

