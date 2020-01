Kobejeva ljubezen do hčerk začela nov trend na omrežjih #video

Elle Duncan, novinarka ameriške mreže ESPN, je dan po smrti Kobeja Bryanta in njegove 13-letne hčerke Gianne delila zgodbo, kako je bilo, ko je spoznala legendarnega košarkarja.

Zgodilo se je leta 2018 na dogodku ESPN, ko je bila Elle ravno v osmem mesecu nosečnosti. Kobe jo je navdušeno vprašal, kako je in koliko tednov je noseča, pri čemer mu je Elle razkrila tudi, da bo dobila deklico. Kobe ji je pri tem dal "petko" in rekel: "Deklice so najboljše."

Prosila ga je za nasvet za vzgojo deklic. "Bodi hvaležna, da ti je bil dan ta dar, saj so deklice krasne," ji je odgovoril. Nato je zvezdnika, ki je takrat že imel tri hčerke, vprašala, ali si želi še več otrok. "Rekel mi je, da si žena Vanessa želi poskušati dobiti fantka, a da meni, da bi bila spet punčka. Šalila sem se, češ, štiri dekleta, kako bi se počutil ob tem." Brez odlašanja ji je Kobe rekel:

Imel bi še pet deklic, če bi lahko. Sem oče deklic.

V istem srečanju je Kobe Elle še ponosno povedal, kako dobra košarkarica je njegova srednja hčerka ter da je veliko boljša, kot je bil on pri isti starosti. Govoril je seveda o Gigi, kot so klicali Gianno.

Očete, ki še imajo svoje deklice, vabi k objavi

Zgodba novinarke in njenega edinega srečanja z legendo je hitro postala viralna. Uporabniki družbenih omrežij so začeli deliti fotografije svojih hčerk in zraven pisati razloge, zakaj jih ljubijo, objave pa opremili z značko #GirlDad (#OčeDeklice).

Trend je hitro opazila tudi njegova začetnica Elle Duncan, ki je na Twitterju ganljivo zapisala: "Tako sem ganjena ob podpori moji zgodbi s Kobejem. Obožujem, da je #GirlDad postal trend. Vse ponosne očete, ki še imate svoje deklice ob sebi, vabim, da preplavite moj profil s fotografijami. Iskreno, to potrebujem prav toliko kot vsi v tem trenutku."

Kobe in njegova žena Vanessa sta poleg Gianne imela še tri hčerke: 17-letno Natalio, triletno Bianko in sedemmesečno Capri. Kobe in Gianna sta tragično umrla v nedeljo v helikopterski nesreči v Kaliforniji. Vanessa se je prvič po dogodku oglasila danes v ganljivem zapisu na Instagramu.

