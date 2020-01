Žena Kobeya Bryanta po tragični nesreči prekinila molk

Potem ko sta v nedeljo v tragični prometni nesreči pri kraju Calabasas v Kaliforniji umrla košarkarski velikan, 41-letni Kobe Bryant, in njegova 13-letna hči Gianna, se je na družbenem omrežju Instagram prvič po dogodku oglasila Bryantova žena Vanessa. V čustvenem zapisu je sožalje izrekla svojcem umrlih, ki so bili z njima v helikopterju, zahvalila se je tudi za vso podporo.

Vanessa Bryant, s katero je bil Kobe Bryant poročen od leta 2001 in imel štiri hčerke, 17-letno Natalio, 13-letno Gianno, triletno Bianko in sedemmesečno Capri, je štiri dni po tragični nesreči, v kateri je izgubila moža in drugorojenko, prekinila svoj molk.

Na družbenem omrežju Instagram je pod družinsko fotografijo objavila daljši zapis, v katerem se je vsem, ki se jih je dotaknila Bryantova smrt, zahvalila za podporo in prosila za spoštovanje zasebnosti.

Ni besed, ki bi opisale njeno bolečino

"Dekleta in jaz se želimo zahvaliti milijonom ljudi, ki so nam v tem groznem času izkazali podporo in ljubezen. Hvala vsem za molitve. Vsekakor jih potrebujemo. Popolnoma smo skrušeni zaradi nenadne izgube mojega oboževanega moža Kobeja, ki je bil neverjeten oče najinih otrok in najine lepe hčerke Ginne, ki je bila ljubeč in čudovit otrok ter neverjetna sestra Natalii, Bianki in Capri," tako se začne zapis 37-letne Vanesse, ki je bila s košarkarjem vse od svojega 17. leta.

Prihodnost negotova, a bodo vztrajali za Kobeja in Gigi

"Skrušeni smo tudi zaradi vseh družinskih članov, ki so v nedeljo izgubili svoje ljubljene in s katerimi si delimo žalost. Ni besed, ki bi opisale zdajšnjo bolečino. V tolažbo nam je dejstvo, da sta bila tako Kobe kot Gigi globoko ljubljena. Bili smo neverjetno blagoslovljeni, da smo ju imeli v svojih življenjih. Želim si, da bi bila lahko z nami za vedno," je nadaljevala in dodala, da je prihodnost njene družine negotova. "Ne vem, kaj nam bo življenje prineslo, vendar vztrajamo dan za dnem za Kobeja in najino punčko Gigi," se je še izpovedala.

Za konec je Vanessa prosila za spoštovanje zasebnosti njene družine. Dejala je še, da je Kobejeva športna fundacija ustanovila sklad za pomoč družinam, ki jih je prizadela tragedija.