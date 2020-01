V javnost pricurljal zadnji posnetek Kobeja Bryanta #video

Medtem ko preiskovalci intenzivno preiskujejo vzroke za helikoptersko nesrečo, v kateri so v nedeljo umrli košarkar Kobe Bryant, njegova hči Gianna in še sedem ljudi, na dan prihajajo nove in nove podrobnosti iz osebnega življenja pokojnega košarkarja, ki je med ljubitelji športa užival velik ugled. Spletna stran TMZ je objavila posnetek njegovega zadnjega druženja s triletno Bianco, legendarni košarkar Shaquille O'Neal pa je iz prijateljeve smrti potegnil dragocen nauk. Washington Post je medtem preklical suspenz proti novinarki, ki je na dan košarkarjeve smrti na svojem profilu na Twitterju delila članek, ki ga je obtoževal spolnega nadlegovanja.

Ameriški spletni portal TMZ, ki je v nedeljo prvi objavil novico o helikopterski nesreči, v kateri so umrli Bryant, njegova hči Gianna in še sedem ljudi, je objavil posnetek zadnjega druženja Kobeja z njegovo triletno hčerko Bianco.

V uredništvu so pridobili posnetek njunega zadnjega druženja v kraju Newport Beach le večer pred usodnim helikopterskim poletom. Kot poroča TMZ, se je Bryant tam pogosto zadrževal, zato nihče ni bil presenečen, če je na zvezdnika naletel med obiskom tamkajšnjega trgovskega središča.

Posnetek si lahko ogledate na povezavi.

Bryant je bil še posebej navezan na hčerko Gianno, prav tako košarkarico, ki je skupaj z očetom umrla v nedeljski helikopterski nesreči. Foto: Getty Images

Bryant: Če bi lahko, bi imel še pet hčera

O družinski navezanosti Kobeja Bryanta je spregovorila tudi voditeljica Elle Duncan iz ESPN, ki je z gledalci delila anekdoto o svojem srečanju s Kobejem.

Košarkarskega zvezdnika je srečala pred dvema letoma, ko je bil gost enega od dogodkov športnega kanala ESPN. Ob pogledu na njen nosečniški trebušček se je takoj raznežil. Pozanimal se je, kdaj ima predviden rok poroda in kaj pričakuje. Ko mu je Duncanova povedala, da pričakuje deklico, je bil navdušen. "Dekleta so najboljša," je dejal in pripomnil, da bi žena Vanessa dekliški družini rada dodala še sina, medtem ko je sam z dekleti povem zadovoljen. "Jaz sem bolj očka za deklice. Če bi lahko, bi imel še pet hčera," se je zasmejal.

Takrat je že imel tri hčerke, za drugo po vrsti, Gianno, pa je že takrat dejal, da je v košarki boljša, kot je bil on v njenih letih.

Duncanova, ki se je ves nagovor borila s solzami, je dejala, da jo ob Bryantovi smrti tolaži samo to, da je umrl med tem, kar je imel najraje. Bil oče.

Foto: Getty Images

Dragocen nauk, ki ga je iz Bryantove smrti potegnil Shaquille O'Neal

Spomine na svojega prijatelja je v posebni televizijski oddaji, posneti v domovanju košarkarskega moštva LA Lakers sinoči obujal tudi nekdanji Bryantov soigralec pri Jezernikih Shaquille O'Neal, ki je iz prijateljeve smrti potegnil dragocen nauk.

"Njegova smrt me je spremenila," je priznal objokani velikan, "veliko delamo in življenje večino časa jemljemo za samoumevno. Vzeti si moramo čas, da ljudem, ki jih imamo radi, povemo, koliko nam pomenijo," je sklenil.

Novinarki, ki je delila tvit o Bryantovem spolnem nadlegovanju, preklicali suspenz

V ZDA pa v poplavi pozitivnih spominov na Bryanta odmeva tudi preklic suspenza novinarki ameriškega časnika The Washington Post Felicie Sonmez, ki je po smrti Bryanta na svojem profilu na Twitterju delila članek Dailya Beasta iz leta 2016. Ta Bryanta obtožuje spolnega nasilja.

Novinarko so sprva nemudoma suspendirali - očitali so ji povsem zgrešen timing objave -, a so suspenz zaradi peticije, ki jo je v samo 24 urah podpisalo kar 300 novinarjev omenjene časopisne hiše in grožnje s stavko, pozneje preklicali.

Spomnimo: leta 2003 je uslužbenka enega od hotelov v Koloradu, kjer je bil nastanjen tudi Bryant, košarkarja obtožila spolnega napada. Bryant je spolni odnos sicer priznal, a je dejal, da je šlo za sporazumno dejanje.

Dekletu se je opravičil in izplačal odškodnino, svoji ženi Vanessi pa na novinarski konferenci še enkrat izpovedal ljubezen in se ji opravičil za dejanje.

Novinarska konferenca, na kateri je priznal spolni odnos z žensko iz hotela in se opravičil svoji ženi Vanessi: