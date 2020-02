S to gesto se je poklonila Kobeju in hčerki Gigi #foto

Vanessa Bryant, s katero je bil Kobe Bryant poročen od leta 2001 in imel štiri hčerke, je pred dnevi na svojem profilu na Instagramu prekinila svoj molk. V čustvenem zapisu je sožalje predala še sedmim žrtvam, ki so skupaj z njenim možem in hčerko v nedeljo umrli v tragični helikopterski nesreči v kraju Calabasas v Kaliforniji. Zahvalila se je tudi za vso podporo in molitve, a hkrati prosila za spoštovanje zasebnosti njene družine, ki je zaradi dogodkov povsem strta.

Slika, na kateri se objemata oče in hči

Bryantova je pozneje zamenjala še nosilno sliko svojega profila na Instagramu v spomin 41-letnemu Kobeju in 13-letni Gigi. Slika, ki prikazuje ljubeč trenutek očeta in hčerke, je nastala leta 2016 na tekmi zvezd, ki je bila tistega leta odigrana v Torontu.

Ponosni očka

Da si je bil Kobe s svojimi štirimi hčerami - 17-letno Natalio, 13-letno Gianno, triletno Bianko in sedemmesečno Capri - res blizu, pričajo zgodbe iz njegovih intervjujev. V enem izmed teh je dejal, da je bolj očka za deklice. "Če bi lahko, bi imel še pet hčera," je povedal.

Sicer pa je bil Kobe izjemno ponosen na svojo drugorojenko Gigi, ki je stopala po njegovih stopinjah, saj se je tudi sama ukvarjala s košarko. Na njene uspehe pa je Kobe kot pravi ponosni očka pokazal, ko je povedal, da je Gigi v košarki boljša kot on, ko je bil v njenih letih.

Za zdaj še ni znano, kdaj bo zadnje slovo od legendarnega košarkarja.