Ne Harden, LeBronu Jamesu je pokvaril večer nekdo drug #video

Košarkarji Houstona so v atraktivnem večeru v ligi NBA v dvorani Staples prizadejali boleč poraz Los Angeles Lakers (121:111). Najbolj je blestel Russell Westbrook (41), James Harden je končal dvoboj pri zanj zelo skromnih 14 točkah, LeBronu Jamesu (18) pa je ob skromnem metu za tri točke do novega trojnega dvojčka zmanjkal le en skok. Milwaukee je na krilih Giannisa Antetokounmpoja (36 točk) premagal Philadelphio.

Jezernikom na zadnji tekmi večera v ligi NBA ni, začuda, največ težav povzročal prvi strelec tekmovanja James Harden. Bradati as se je ustavil pri zanj zelo skromnih 14 točkah. Iz igre je zadel le tri od 10 metov ter dodal sedem skokov in asistenc. V napadu je najbolj blestel Russell Westbrook. Z 41 točkami je bil najboljši strelec dvoboja, iz igre metal 17/28, dodal osem skokov in pet asistenc. Dober strelski vtis je nekoliko pokvaril le z osmimi izgubljenimi žogami. V dresu Houstona je debitiral Robert Covington in za začetek prispeval 14 točk in 8 skokov.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Pri gostiteljih je bil najbolj razigran Anthony Davis (32 točk in 13 skokov), prvi zvezdnik LeBron James, ki je malce pred tekmo v svojo peterko na zvezdniški tekmi All-Star uvrstil 20-letnega Luko Dončića, pa je ob skromnem metu iz igre (trojke 1/8) dosegel 18 točk, do novega trojnega dvojčka, s katerim bi se na lestvici izenačil s slovenskim asom Dallasa (12 v tej sezoni), pa ga je delil le en skok. V slabih 37 minutah je namreč zbral še 15 asistenc in 9 skokov.

Kar 36 točk in 20 skokov Grka

Vodilni Milwaukee je v derbiju vzhodne konference vzel mero tudi Philadelphii 76ers. Vroči Grk Giannis Antetokounmpo, eden izmed dveh kapetanov na bližajoči se tekmi All-Star, je bil neustavljiv. Dosegel je 36 točk (met iz igre 13/25, za tri točke 1/7), zbral kar 20 skokov, dodal pa še 6 asistenc, po novi zmagi pa dejal, kako ima Milwaukee najboljšo ekipo v ligi. Khris Middleton je gostiteljem do zmage, že 44. v tej sezoni, pomagal z 20 točkami, Eric Bledsoe jih je dodal 14.

"I think we have the best team in the NBA... The chemistry we have on the team is amazing right now." pic.twitter.com/YUB9gpjL1K — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2020

Pri gostih je v metu za tri točke blestel Tobias Harris (5/6, skupno 25 točk), Kamerunec Joel Embiid je dal 19 točk in 11 skokov, Avstralcu Benu Simmonsu pa je spolzel iz rok trojni dvojček le zaradi ene asistence. Dvoboj je končal pri 11 točkah, 14 skokih in 9 asistencah.

Pelikani z Zionom ugnali Bike

Portland je izkoristil prednost domačega igrišča in ugnal San Antonio (125:117). Najboljši strelec domačinov Damian Lillard je dal 26 točk in 10 asistenc, Hassan Whiteside pa dodal 17 točk in 23 skokov, s čimer je izenačil rekordni dosežek v tej sezoni. Ostroge so v zadnji četrtini vodile še z 92:86, a je nato zadel kar štiri trojke Gary Trent Jr. (skupno 18 točk) in postal eden izmed junakov Portlanda.

Izjemno sodelovanje Lonza Balla in Ziona Williamsona:

The Zo-Zion connection is ridiculous 🔥 pic.twitter.com/ju6TM64Obc — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 7, 2020

New Orleans je bil boljši od Chicaga (125:119), tako opevani mladi novinec Zion Williamson, ki je tokrat odigral 25 minut, pa se je znova izkazal. Z natančnim metom iz igre (9/11) je nadarjeni najstnik končal dvoboj pri 21 točkah in bil najboljši strelec gostov. JJ Redick je s klopi dodal 18, v tej sezoni zelo razigrani Brandon Ingram pa 15. Gostje so pred zadnjo četrtino vodili že za 22 točk. Pri Chicagu, ki je znova pogrešal Finca Laurija Markkanena, je najbolj izstopal Zach LaVine (22).

Kratkohlačnikom gre na bolje

Čeprav je New York v četrtek ostal brez najboljšega strelca Marcusa Morrisa, ki bo kariero nadaljeval pri LA Clippers, pred dvema dnevoma pa so odpustili tudi predsednika Steva Millsa (največji kandidat za naslednika je agent Leon Rose), gre košarkarjem na parketu presenetljivo dobro. V stresnem obdobju so nanizali že tri zmage in izenačili najboljši dosežek v tej sezoni. Tokrat so premagali Orlando (105:103), največ točk sta dosegla Julius Randle (22) in Taj Gibson (19), Elfrid Payton pa je ob 15 točkah prispeval tudi 9 asistenc in 7 skokov.

Napet zaključek dvoboja, v katerem je trener Orlanda zahteval minuto odmora, a je ni dobil:

The possession that closed the game 🔒 pic.twitter.com/mgZUJIJB8a — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 7, 2020

Gostje s Floride, za katere je Črnogorec Nikola Vučević dal 25 točk in 8 skokov, so v zadnji četrtini zapravili vodstvo +10. Orlando je v rezultatski krizi, saj je na zadnjih osmih tekmah izgubil kar sedemkrat.

Liga NBA, 6. februar:

