Zdaj je jasno, zakaj je Tonček zapustil poljsko ekipo

"Pogodba z Vislo je bila pretrgana zaradi zaostalih izplačil. Klub ni spoštoval pogojev pogodbe. FIVB je preveril vsa dejstva in dokumente ter igralcu izdal pogodbo. Sredi januarja je imel igralec na svojem računu manj kot 10 odstotkov vrednosti pogodbe. V zadnjem trenutku mu je klub izplačal del dolga, a je bilo prepozno, ker smo že sprožili postopek na FIVB," je zadevo za poljski medij przegladsportowy.pl obrazložil Šternov zastopnik Georges Matijasević.

Poljaki so potezo Slovenca označili za nezrelo in nešportno, saj je ekipo, ki se bojuje za obstanek, zapustil v najpomembnejšem delu sezone, a bodo, sodeč po ponedeljkovi tekmi, pri poljski ekipi Šterna hitro pozabili, saj je njegova zamenjava Michal Filip, prišel je iz Czarnija Radoma, že ob svojem debiju Resovii iz Rzeszowa nasul kar 30 točk in bil najzaslužnejši za to, da se je Visla razveselila še druge zaporedne zmage (3:2) pred domačimi gledalci. Tonček je dan pozneje v Turčiji igral še drugo tekmo pri Halkbanku, tokrat dobil nekoliko več priložnosti kot na prvi in pri veliki zmagi nad ekipo Spor Toto dosegel tri točke.

V ponedeljek je po selitvi iz Kitajske svojo tretjo tekmo v turškem prvenstvu odigrala tudi Saša Planinšec in prišla do druge zaporedne zmage. Slovenska blokerka je k zmagi prispevala 13 točk, od tega štiri z blokom. Po statističnem indeksu najboljših blokerk lige zaseda prvo mesto.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Trentino - Milano (5.2.) / Italija, 1. liga Padova - Trentino (9.2.) / Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Trentino - Milano (5.2.) / Italija, 1. liga Modena - Milano (9.2.) / Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna - Latina (5.2.) / Italija, 1. liga Lube - Ravenna (9.2.) / Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Brescia - Castellana (9.2.) / Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Ta teden nima tekme. / Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Ta teden nima tekme. / Tonček Štern (Halkbank) Turčija, 1. liga Halkbank : Spor Toto 3:1 3 točke -1 blok; 33-% napad (2/6) Turčija, 1. liga Sorgun - Halkbank (8.2.) / Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Osaka - Nagoja (8.2.) / Japonska, 1. liga Nagoja - Mijoši (9.2.) / Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Toulouse - Cannes (4.2.) / Francija, 1. liga Cannes - Ajaccio (7.2.) / Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Tours - Nantes (4.2.) / Nantes - Nice (9.2.) / Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Poitiers - Narbonne (4.2.) / Francija, 1. liga Narbonne - Toulouse (8.2.) / Sašo Štalekar (Hypo Tirol) Nemčija, 1. liga Eltmann - Hypo Tirol (5.2.) / Nemčija, 1. liga Bühl - Hypo Tirol (9.2.) / Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga United Volleys - Lüneberg (5.2.) / Nemčija, 1. liga Netzhoppers - United Volleys (8.2.) / Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Ried - Zadruga (5.2.) / Avstrijski pokal, četrtfinale Tirol Innsbruck - Zadruga (9.2.) / Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Ried - Zadruga (5.2.) / Avstrijski pokal, četrtfinale Tirol Innsbruck - Zadruga (9.2.) / Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga Olympiakos - Foinikas Syros (8.2.) /

Ženske: