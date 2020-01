Poljaki besnijo: "Tonček Štern se je izkazal za nezrelega igralca s šibkim umom."

Tonček Štern je imel, kot kaže, dovolj capljanja na zadnjem mestu poljskega prvenstva in je tako rekoč brez pravih namigov zapustil Bydgoszcz ter se preselil k turškemu Halkbanku. Poljaki so nad potekom prekinitve pogodbe ogorčeni in dodajajo, da ni šlo za sporazumno prekinitev pogodbe, pač pa le enostransko, brez njihove vednosti. O vsem skupaj so že obvestili Mednarodno odbojkarsko zvezo (FIVB), a kakšnih sankcij se vseeno ne pričakuje, v najslabšem primeru bodo morali Turki Poljakom nakazati kakšen evro.