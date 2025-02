V turški ekipi poleg Šterna nastopa še nekaj kakovostnih tujcev. Na sprejemalskih mestih igrata ameriški in francoski reprezentant Matthew John Anderson in Trevor Clevenot, na korektorskem se s Šternom menja Nizozemec Wouter Ter Maat. Na klopi je še italijanski sprejemalec Paolo Zonca, na preostalih mestih igrajo domači igralci.

Ekipa iz Ankare, ki bo na prvi tekmi proti ACH Volleyju gostovala, je pred Las Palmasom izločila še finsko Sastaalo in Galatasaray iz Istanbula.

Tonček Štern se je v Turčijo preselil pred to sezono. Prej je igral v Grčiji. Foto: Guliverimage

ACH Volley in Zaarat Bank Ankara sta bila skupaj v skupini lige prvakov pred dvema sezonama, obe tekmi so dobili Turki, obe po petih nizih, potem ko so obakrat zaostajali z 1:2. Šterna, Andersona in Clevenota takrat še ni bilo v turški ekipi.

Pokal CEV, četrtfinale, prva tekma Sreda, 12. februar

18.00 ACH Volley - Ziraat Bank Ankara

