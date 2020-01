Fantastičen teden za Evo Mori in lepo priznanje #video

Slovenski legionarji so v preteklem tednu skupaj odigrali več kot 50 tekem. V rezultatskem smislu so izstopali Gregor Ropret, Žiga Štern in Eva Mori, ki so v svoj žep pospravili po dve zmagi, v Italiji so imeli slovenski fantje in dekleti že boljše dni, ne smemo pa pozabiti Tončka Šterna, ki je sredi tedna porazil reprezentančna kolega in se v 16. poskusu vendarle razveselil prve zmage v poljskem prvenstvu.