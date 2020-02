Kapetan odšel na varno, zdaj čaka na odgovore

Kapetan srebrne slovenske reprezentance Tine Urnaut bi se moral minuli konec predstaviti kitajskim ljubiteljem odbojke, a zaradi koronavirusa, zaradi katerega je umrlo že skoraj 400 ljudi, mu je klub dovolil, da na nove in informacije in odgovore počaka kar v domovini.

Čeprav nam je Tine Urnaut pred dnevi v pogovoru dejal, da bo vse jasno že v petek, se vodilni možje na Kitajskem za zdaj še niso odločili. So pa tujcem, ki nastopajo v kitajskem prvenstvu, dovolili, da zapustijo državo in na ''varnem" počakajo, da se situacija umiri. Glede na to, kaj se trenutno dogaja na Kitajskem, nič ne kaže, da bo slovenski kapetan kaj kmalu odpotoval nazaj in zaigral za Šanghaj, s katerim se je v pretekli sezoni naslova kitajskega prvaka veselil Klemen Čebulj.

Urnautov reprezentančni kolega je v preteklem tednu blestel. Najprej je sredi tedna odpihnil najboljšo turško ekipo v ligi prvakov, konec tedna pa je bil eden boljših pri Trentinu pri zmagi nad Piacenzo. Čebulj je na obeh tekmah dosegel po 15 točk, v nedeljo pa je navdušil tudi v igri na začetnem udarcu in igri v bloku.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Svoj pohod v Franciji nadaljuje Gregor Ropret, ki je z Nantesom slavil še petič zapored. Ustaviti ga ni mogel niti Cannes Danijela Koncilje. Ropret je ponovno uspešno dirigiral napad in dodal tri točke, poraženi Žužemberčan pa je ob tesnem porazu prispeval 11 točk. Na Poljskem se nadaljuje kriza Czarni Radoma, kjer igrata Dejan Vinčić in Alen Pajenk. Czarni je na zadnjih desetih tekmah dobil le dve tekmi, po tretjem zaporednem porazu pa je padel na skromno 11. mesto. Kot smo že poročali, je Tonček Štern zapustil Poljsko in odšel v Turčijo, kjer pa v soboto pri Halkbanku ni dobil veliko priložnosti in ostal brez točk.

Eva Mori navdušuje in pobira nagrade. Foto: www.lsk.pls.pl

Kaj so počela naša dekleta? Svoj šov na Poljskem nadaljuje Eva Mori, ki z LKS v zadnjem času melje vse pred sabo. Pri nedeljski zmagi nad Bydgoszczem je bila še drugič v tednu dni izbrana za najboljšo posameznico obračuna. V Grčiji je Darja Eržen svoj PAOK popeljala do nove zmage. Slovenska korektorica je v odlični predstavi dosegla kar 15 točk, kar je največ med Slovenci v tem tednu. Moniki Potokar na vročem atenskem derbiju ni šlo, enako pa velja tudi za "Italijanki" Izo Mlakar in Lano Ščuka, ki sta s svojo ekipo obstali že v četrtfinalu italijanskega pokala.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Liga prvakov, 4. krog Fenerbahče : Trentino 0:3 15 točk - 1 blok; 44-% napad (14/32) Italija, 1. liga Piacenza : Trentino 0:3 15 točk - 4 asi, 3 bloki; 44-% napad (8/18) Jan Kozamernik (Milano) Pokal Challenge, 1/8 finala Mladost Kaštela : Milano 0:3 Ni igral. Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna : Monza 3:1 54-% sprejem, 42-% idealni (26 sprejetih žog, 1 napaka) Dane Mijatović (Brescia) Italijanski pokal A2/23, polfinale Brescia : Grottazollina 3:0 3 točke - 2 bloka; 33-% napad (1/3) Italija, 2. liga Santa Croce : Brescia 3:1 7 točk - 2 bloka; 50-% napad (5/10) Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Zaksa : Czarni Radom 3:0 Ni igral. Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Zaksa : Czarni Radom 3:0 4 točke - 1 as; 60-% napad (3/5) Tonček Štern (Halkbank) Turčija, 1. liga Ziraat Bankasi : Halkbank 3:2 0 točk; 0-% napad (0/1) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Nagoja : JT Thunders 1:3 15 točk - 1 as, 2 bloka; 40-% napad (12/30) Japonska, 1. liga Nagoja : Panasonic Panthers 1:3 7 točk - 2 asa, 1 blok; 33-% napad (4/12) Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Cannes : Nantes 2:3 11 točk - 2 asa, 4 bloki; 45-% napad (5/11) Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Cannes : Nantes 2:3 3 točke - 2 asa; 50-% napad (1/2) Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Narbonne : Chaumont 3:0 Ni igral. Sašo Štalekar (Hypo Tirol) Pokal CEV, 1/8 finala Barkom : Hypo Tirol 0:3 1 točka; 25-% napad (1/4) Nemčija, 1. liga Hypo Tirol : Düren 3:0 Ni igral. Urban Toman (United Volleys) Pokal CEV, 1/8 finala United Volleys : Arkas 2:3 43-% sprejem, 13-% idealni (23 sprejetih žog, 3 napake) Nemčija, 1. liga United Volleys : Friedrichshafen 3:1 60-% sprejem, 13-% idealni (15 sprejetih žog, 0 napak) Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Liga MEVZA ACH Volley : Zadruga 3:1 Ni igral. Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Liga MEVZA ACH Volley : Zadruga 3:1 0 točk; 0-% napad (0/1) Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga Foinikas Syros : Panathinaikos 2:3 15 točk - 1 as, 1 blok; 50-% napad (13/26)

Ženske: