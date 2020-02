Izjemen skok na svetovni jakostni lestvici

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je potem, ko se je na evropski lestvici povzpela na sedmo mesto, močno napredovala tudi v svetovni razvrstitvi. Naša izbrana vrsta zdaj zaseda visoko 12. mesto, osem mest pa so pridobile tudi slovenske odbojkarice, ki so zdaj 30.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je objavila novo jakostno lestvico, na kateri prvo mesto zasedajo Brazilci, na drugem so aktualni svetovni prvaki Poljaki, na tretjem Američani. Slovenci, ki so bili pred tem na 17. mestu, so pridobili pet mest in so zdaj 12., tik za evropskimi prvaki Srbi. Naša izbrana vrsta je tako prehitela Belgijo, Bolgarijo, Nizozemsko, Kubo in Avstralijo, pred njo za zdaj ostajajo še Rusija, Argentina, Francija, Italija, Iran, Japonska in Kanada.

Na najnovejši lestvici FIVB so občutno napredovala tudi naša dekleta, ki so se z 38. povzpela na 30. mesto. Na vrhu v razvrstitvi so Kitajke, pred Američankami in Brazilkami, v prvi deseterici so še Italija, Turčija, Srbija, Japonska, Rusija, Dominikanska republika in Južna Koreja.

Dekleta so pridobila osem mest. Foto: CEV

Nov sistem točkovanja

FIVB je s testiranjem novega točkovanja, ki bo odslej zajemalo vsako posamezno tekmo, začel s 1. januarjem 2019, v veljavo pa je stopil s 1. februarjem letos, pri čemer je FIVB rezultate iz leta 2019 že upošteval. Točkovanje temelji na algoritmu, ki glede na trenutno število točk posamezne reprezentance na lestvici pričakovani rezultat tekme (vsaka od šestih možnosti je točkovana drugače) primerja z dejanskim rezultatom. Če reprezentanca tekmo zaključil z boljšim rezultatom od pričakovanega, prejme več točk in obratno.

Glede na nov sistem točkovanja imajo Slovenke lepe možnosti, da na lestvici še precej napredujejo, saj le za točko zaostajajo za Slovaško, Kamerun, ki zaseda 24. mesto, ima na primer le dvanajst točk več od naše izbrane vrste. Slovenska moška reprezentanca bo napredovala težje, saj imajo Srbi pred našimi odbojkarji že trideset točk naskoka.

Preberite še: