Hafnerjeva četo v Ljubljano po pomembne točke

ACH Volley bo v 15. krogu lige MEVZA gostil Zadrugo iz Pliberka. Slovenski prvaki so si že zagotovili prvo mesto in zaključni turnir, to pa ne velja za Avstrijce, ki jih vodi slovenski strokovnjak Matjaž Hafner. Zadruga se za zadnjo vstopnico za nastop v Waldviertlu bojuje z zagrebško Mladostjo.