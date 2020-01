ACH Volley za potrditev prvega mesta, Mariborčani mahajo v slovo v Dalmaciji

Lestvica:

1. ACH Volley 11 tekem - 27 točk

2. Calcit Volley 12 - 22

3. HAOK Mladost Zagreb 12 - 21

4. Zadruga Aich/Dob 12 - 20

---------------------

5. OK Merkur Maribor 13 - 15

6. Waldviertel 11 - 14

7. OK Mladost Kaštela 10 - 12

8. OK Mladost Brčko 11 - 7