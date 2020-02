Kamničani sredi Kanala pohrustali Salonit

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničani so odlično odprli boje v skupini za prvaka.

Kamničani so odlično odprli boje v skupini za prvaka. Foto: Klemen Brumec

V prvem krogu drugega dela državnega prvenstva v odbojki je Calcit Vollyey gostoval v Kanalu in s 3:0 v nizih premagal Salonit Anhovo. Panvita Pomgrad je bila s 3:1 boljša od Krke. ACH Volley in Merkur Maribor sta svojo tekmo že pred časom odigrala v sklopu lige MEVZA, boljši so bili slovenski prvaki.