Senzacija v Šempetru: slovenske prvakinje na kolenih

V 1. DOL za ženske je bila danes na sporedu le zaostala tekma 10. kroga med SIP Šempetrom in Novo KBM Branikom. Nekoliko presenetljivo so jo s 3:2 dobile Šempetranke, prvakinje so tako zabeležile drugi poraz v ligi, a že s samo točko potrdile prvo mesto po prvem delu tekmovanja.

Tekmice so si v Šempetru sicer nasproti stale že na začetku decembra, ko je bila tekma pri izidu 1:1 zaradi izpada električne energije prekinjena. Zdaj so je začele še enkrat, razlika je bila v tem, da v ekipi Nove KBM Branika ni bilo poškodovane sprejemalke Lorene Lorber Fijok, namesto nje pa se je na terenu prvič pojavila najnovejša okrepitev Američanka Tessa Grubbs, ki je pokazala zelo dobro predstavo, a svoje ekipe ni mogla rešiti poraza.

Mariborčanke so dosegle 17 asov (Ana Mojca Krajnc kar osem) in 15 blokov, v obeh prvinah prekašale tekmice, toda tudi to jim ni pomagalo. Tako kot na prvi tekmi je bilo 1:1, gostiteljice pa so si zmago tlakovale v tretjem nizu, veliko zaslug za to pa imajo tudi tekmice, ki niso izkoristile zaključne žoge, po vodstvu 24:23 so storile tri zaporedne napake.

Z odličnim četrtim nizom so si sicer nato izborile tie break, ki pa so ga bolje začele domače. Z blokom Nine Praunseis in asom Anastazije Žnidar so povedle s 4:1, nato povedle tudi z 9:4, prednosti pa z zanesljivo igro niso več izpustile iz rok. Poleg Žnidarjeve, ki je dosegla 18 točk, se je pri domačih v napadu izpadla Petra Vrhovnik, s 17 točkami je dokazala, da se po tem, ko se je vrnila k igranju odbojke, vrača tudi v dobro formo. Pri Mariborčankah je Grubbsova dosegla 26 točk.

1. DOL, ženske, 13. krog: Četrtek, 30. januar:

Calcit Volley : SIP Šempeter 3:1 (-21, 13, 13, 19) Petek, 31. januar:

Formis : Luka Koper 1:3 (-22, -16, 24, -15) Sreda, 5. februar:

20.30 ATK Grosuplje - GEN-I Volley Vnaprej odigrana tekma 14. kroga: Četrtek, 30. januar:

Ankaran : GEN-I Volley 1:3 (15, -22, -20, -14) Zaostala tekma 10. kroga: Sobota, 1. februar:

Šempeter : Nova KBM Branik 3:2 (-17, 21, 24, -18, 9)