Mariborčanke meljejo naprej

Odbojkarice SIP Šempetra so na uvodni petkovi tekmi 12. kroga 1. DOL gostile slovenskega podprvaka, GEN-I Volley, in slavila s 3:1 v nizih. Šempetranke so se povzpele na tretje mesto. Na sobotnem primorskem obračunu so Koprčanke s 3:2 ugnale Ankaran, Mariborčanke pa so se nove zmage razveselile v Grosupljem. Za konec kroga je v ponedeljek Calcit, ki je igral brez Olivere Brulec Kostić, Polone Marušič, Manje Jerale in Katje Mihalinec, s 3:1 premagal Formis, ki ga je prvič vodil Zoran Jerončič. Mariborčanke so v vnaprej odigrani tekmi 14. kroga v sredo Formiske gladko ugnale,