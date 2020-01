Nov velik izziv za Zorana Jerončiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

OK Formis ima novega trenerja

Slovenski odbojkarski strokovnjak Zoran Jerončič se je iz Italije preselil v Hoče, kjer je prevzel vodenje zadnjeuvrščene ekipe 1. DOL za ženske OK Formis. Hočanke v tej sezoni še niso zmagale in imajo zgolj eno točko. "Brez izzivov ne gre, brez njih postane vse nekam dolgočasno," je ob dogovoru povedal Kanalec in se ozrl proti težkemu cilju, ki je obstanek v prvi ligi.