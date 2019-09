Besede prijatelja, ki bodo dale misliti tudi celotni Sloveniji

Kaj o predstavah slovenske odbojkarske reprezentance v skupinskem delu in organizaciji EuroVolleyja nasploh menijo Zoran Jerončič, Tine Sattler in Tomi Šmuc?

Zoran Jerončič, odbojkarski strokovnjak, ki trenutno službuje v Trstu pri ženski ekipi Cosseli: "Prvič je treba čestitati organizatorjem in vsem, ki pomagajo pri organizaciji EP v Ljubljani. Sam sem bil že na mnogih velikih tekmovanjih. Od Ria, Moskve in Kitajske, da o Italiji ne govorim, ampak naša organizacija je na visokem nivoju. Upam, da se moje napovedi o uvrstitvi ''samo" med osem ne uresničijo. Ko sem to analiziral, sem bil predvsem realist, ki tekem ne spremlja le kot navijač. Sam sem z našimi fanti in vsem, kar jih obkroža, zelo zadovoljen, dosegli smo cilj, ki smo si ga zastavili, torej prvo ali drugo mesto v skupini, kar je tudi realno. Zato velike čestitke. Zoran Jerončič v družbi trenerjev beloruske reprezentance Viktarja in Dzmitryja. Foto: Osebni arhiv Zorana Jerončiča Odkar mi je prijatelj v Milanu rekel (pritoževal sem se nad nekim porazom naše reprezentance), "kaj pa še želite, saj vas je za le za pol Milana", mi je dal misliti. Od takrat naprej v vseh športih gledam na stvari drugače – realno in s ponosom. Zelo spodbudno je, da fantov poraz s Severno Makedonijo ni spravil s tira in da so sinoči igrali na visokem nivoju ter se zelo solidno upirali boljšim Rusom. A tekmovanje se komaj začenja in tukaj se bo pokazal pravi obraz reprezentanc. Zdaj ni več kalkulacij in počivanja. So morda kje slabosti naših fantov ? Veste, "na kavču" je lahko biti pameten. A vseeno osebno verjamem, da fantje igrajo "kot švicarska ura" in če bi mi to rekli leta 1993, ko sem iz Italije pričel vabiti najboljše trenerje in smo tiste "top" reprezentance gledali z začudenjem, bi rekel, da to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji, ni mogoče, a je. In zato na vse gledam zelo realno in z optimizmom. Jasno je, da se v določenih trenutkih pokažejo tudi slabosti. Mene osebno moti ta nekaj minutni črni niz 4–5 točk, kar se v moški odbojki ne sme dogajati, če želiš konkurirati najboljšim. Upam, da bodo v strokovnem štabu to do sobote znali odpraviti. Zdaj nas čaka Bolgarija, ki je solidna ekipa, imajo odličnega italijanskega trenerja Silvana Prandija, ki je ob Juliu Velascu vzor vsem italijanskih trenerjem, mislim, da ima v Italiji rekord 33 sezon v A-1 ligi. Ekipa je mešanica mladosti in izkušenosti, a ne gre prezreti, da so nastopali v najtežji skupini na tem EP, zato je to njihovo tretje mesto kar malce varljivo."

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Rusijo (foto: Grega Valančič / Sportida):

Tine Sattler, nekdanji pomočnik pri slovenski reprezentanci, zdaj pa je glavni trener japonske ekipe JT Thunders: Tudi Tine se je rade volje odzval in nam potrdil, da četudi je na drugem koncu sveta, rade volje spremlja slovenske fante. Povedal pa je naslednje: "Izkupiček naše reprezentance v skupinskem delu je pričakovan in realen. Prve tri zmage so zelo obetavne in še nikoli do zdaj reprezentanca ni bila v položaju, ko je dve tekmi pred koncem skupinskega dela praktično že bila uvrščena naprej. Res je, da je zdaj razširjeno EP na več reprezentanc, a vseeno so si s tem omogočili, da breme ni bilo samo na določenih igralcih. Vse visoko rangirane reprezentance so igrale z različnimi postavami proti različnim nasprotnikom in tako ohranjale moči glavnih igralcev za kasnejše boje. Prav to je naredil tudi slovenski selektor, pa čeprav jih je to stalo zmage proti Makedoniji, a dobro je to, da ni bilo usodno za naprej. "Izkupiček naše reprezentance v skupinskem delu je pričakovan in realen." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kar zadeva tekmo z Rusi. Ti so bili na servisu tako superiorni, da so poleg direktnih asov oddaljili sprejem naših od mreže toliko, da so imeli lažje delo v bloku in so s tema dvema elementoma dosegli praktično vso razliko v točkah. S tem pa naši fantje niso mogli najti pravega ritma igre in so zato na trenutke delovali nepovezano. Prednost Rusov je nedvomno v tem, da so imeli za sabo igranje v ligi VNL, kjer je servis močnejši, a dobro je, da so naši to izkusili že v skupinskem delu. V nadaljnjih bojih se bodo lahko boljše odzivali, Rusi bodo pa težko ponovili takšen pritisk pri začetnih udarcih. Tako se lahko obeta povsem odprt boj naših z vsemi reprezentancami. So pravi borci in se ne ustrašijo, hkrati pa čutijo še neverjetno podporo domačih navijačev, kar je lahko spet prava pot do ponovnega uspeha."

Tomi Šmuc, nekdanji slovenski reprezentant in ambasador EuroVolleyja 2019: Mislim, da so fantje uspešno opravili s prvim delom tekmovanja in končali na pričakovanem drugem mestu. Dobro, tekma proti Makedoniji bi se lahko odvila drugače, a kot se zdaj vidi, ne bi vplivala na končni rezultat v skupini C. Kar zadeva organizacijo in velik obisk, je evropsko prvenstvo v Sloveniji velik uspeh. Tako podporo, ki jo imajo zdaj fantje, bi zagotovo želeli tudi vsi drugi ekipni športi v Sloveniji. Glede tega se je preseglo vsa pričakovanja, tudi tista najbolj optimistična. Tomi Šmuc je ambasador za slovenski del EuroVolleyja 2019. Foto: Vid Ponikvar Prvenstva še ni konec, v soboto se začenjajo izločilni boji, kjer popravnega izpita ne bo več, čaka nas Bolgarija, ki jo bo treba zelo resno vzeti. Kdor se že zdaj pogovarja o Rusiji, nima pojma o odbojki. Štiri leta nazaj, to je tisto EP, ko so Slovenci postali evropski podprvaki, so bili na koncu četrti, kar je dokaz, da spadajo med najboljše evropske ekipe. Tudi na evropski lestvici so pred nami, zato je res nemogoče govoriti, da smo favoriti. V zadnjih letih so zelo uspešni, igrajo ligo narodov, navajeni so težkih tekem. Njihovi najboljši igralci igrajo v najboljših evropskih klubih, zato nam ne bo lahko, so pa zagotovo lažje premagljivi kot Rusi. Če nam uspe premagati Bolgare, nam bodo zagotovo spet nasproti stali Rusi, to smo vedeli že ob žrebu, tukaj bi lahko imeli več sreče, da Rusov ne bi bilo na naši strani žreba, a ni kaj. Kar pa zadeva naše možnosti v morebitnem četrtfinalu, je pa dejstvo, da če bodo Rusi igrali tako, kot v sredo, jih ne bo premagal nihče in bodo ubranili naslov. To je enkrat ena. Da ekipi, ki je vse prej kot slaba, na sprejemu daš 11 asov in ob tem narediš malo napak, je odstotek, ki ga bo težko ponoviti. Tudi sam verjamem – ali bolje rečeno, upam –, da take igre ne ponovijo, in če bo temu tako, bomo imeli zagotovo več možnosti. Bo pa treba odigrati na najvišjem možnem nivoju. Pokazati igro, ki je do zdaj na tem prvenstvu še nismo.

