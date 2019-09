Brez senzacije: ruski stroj premočen za Slovence #foto

Slovenski odbojkarji so skupinski del sklenili še z drugim zaporednim porazom in zasedli drugo mesto v skupini C.

Slovenski odbojkarji so skupinski del sklenili še z drugim zaporednim porazom in zasedli drugo mesto v skupini C. Foto: Grega Valančič / Sportida

Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta pred razprodanimi Stožicami (11.245 navijačev) na zadnji tekmi skupinskega dela EuroVolleyja 2019 ni pripravila senzacije. Favorizirani Rusi so slavili s 3:0 (21, 21, 21) v nizih in tako brez težav potrdili prvo mesto v skupini C. Slovence v osmini finala čaka Bolgarija. Tekma bo v soboto.

Slovenija : Rusija 0:3 (- 21, -21, -21) Prva postava Slovenije: Urnaut, Vinčić, Gasparini, Čebulj, Pajenk, Kozamernik, Kovačič (L)



Slovenija: T. Štern 8, Pajenk 5, Kozamernik 5, Šket, Gasparini 5, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret 3, Urnaut 6, Čebulj 7 Rusija: Volvič 4, Karpuhov, Volkov 13, Semišev 2, Iakovlev 1, Butko, Muserskij 11, Poletaev 13, Andrejev (L), Mihajlov, Kliuka 6, Kurkaev, Kobzar 4, Golubev (L) Poročilo s tekme

Slovenski odbojkarji so kljub nekaj bojazni in težavam s poškodbami začeli v najmočnejši možni zasedbi: kapetan Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Mitja Gasparini in libero Jani Kovačič.

Slovenci so se na krilih polnih Stožicah v prvem nizu odlično upirali favoriziranemu tekmecu. Po zaostanku s 17:19 so dosegli tri zaporedne točke in povedli z 20:19, nato pa se je tehtnica obrnila na rusko stran. Domači odbojkarji so še izenačili na 21:21, nato pa so Rusi v bloku za vodstvo s 23:21 ujeli slovenskega kapetana Urnauta, niz pa je z dvema asoma sklenil Victor Poletaev.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Rusijo (foto: Grega Valančič/ Sportida):

Dober začetek, nato pa se je ustavilo

Slovenci so v nespremenjeni postavi dobro odprli drugi niz in povedli s 7:5, nato pa se je ustavilo in gostje so s serijo 4:0 pobegnili z 9:7, kar se je na koncu izkazalo za odločilni trenutek v nizu. Po tem so igrali le še gostje in prednost se je le še višala. Ruski odbojkarji so na krilih odličnega servisa povedli že z 20:12 in upanja o izenačenju na 1:1 je bilo konec. Domači so ob dobrem zaključku znižali visok zaostanek, a niz vseeno na koncu izgubili na 21. točki.

Za Slovence je navijal tudi Luka Dončić. Foto: Grega Valančič / Sportida

V tretjem nizu sta namesto Gasparinija in Vinčića začela Gregor Ropret in Tonček Štern, a tudi to ni pomagalo. Rusi niso pomagali in že po nekaj minutah vodili z 9:3 in pokazali, da si želijo hitro končati tekmo. Slovencem je težko očitati borbenost in veliko željo, a ruski stroj je bil danes premočen.

V osmini finala z Bolgari Po dveh izgubljenih nizih proti Rusom je že jasno, da Slovenci ne morejo biti več prvi v skupini C. V osmini finala se bodo pomerili s tretjeuvrščeno ekipo v skupini A, Bolgarijo.

Evropsko prvenstvo, moški, 7. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

Skupina B - Belgija:

Lestvica:

Skupina D - Nizozemska:

Lestvica:

