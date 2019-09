Norija v Stožicah: padla še Finska! #foto

Slovenska odbojkarska pravljica v Stožicah se nadaljuje. Po Belorusiji so Slovenci s 3:1 premagali tudi trdožive Fince in v svoj žep pospravili svojo drugo zmago na turnirju. Najučinkovitejši igralec na tekmi je bil z 21 točkami kapetan Tine Urnaut.

Slovenski selektor je proti Fincem povsem prevetril postavo. V primerjavi s tekmo proti Belorusiji so v prvi postavi ostali le kapetan Tine Urnaut, blokerja Alen Pajenk in Jan Kozamernik ter libero Jani Kovačič, novinci pa so bili brata Štern in podajalec Gregor Ropret. Omenjeni so zamenjali Klemna Čebulja, Mitjo Gasparinija in Dejana Vinčića.

Gostje, ki jih je spodbujalo lepo število navijačev, bilo jih je vsaj dva tisoč, so tekmo odlično odprli in tudi povedli z 8:7, a nato je na sceno stopil fantastični slovenski kapetan Urnaut, ki je z nekaj zaporednimi točkami (skupaj 5) Slovenijo popeljal do prednosti, ki je domači na krilih zopet izjemnih navijačev niso zapravili. Niz se je končal s 25:18!

Slovenija : Finska 3:1 (18, 24, -24, 15) Slovenija: T. Štern 7, Pajenk 9, Kozamernik 13, Šket, Gasparini 4, Vinčić 3, Štalekar, Ž. Štern 15, Klobučar (L), Kovačič, (L), Videčnik, Ropret, Urnaut (K) 21, Čebulj Finska: Tervaportti (K), 2, Siltala 3, Kerminen (L), Ronkainen 2, Suihkonen 8, Krastins 4, Siirilä 3, Sivula 1, Sunkkonen 3, Kaislasalo 12, Kaurto 5, Porkka 2, Lankinen, Ivanov 2

Vinko junak drame v drugem nizu

V prvem nizu je izstopal kapetan, v drugem pa se mu je pridružil še Žiga Štern, ki je bil s sedmimi točkami najučinkovitejši Slovenec. Vse je potekalo gladko in po željah Slovenije, ko so pri slovenskem vodstvu z 21:19 tri zaporedne točke dosegli gostje. Vse skupaj se je močno zakuhalo in gledalci v Stožicah so spremljali pravo dramo. Ekipi sta si izmenjavali točke, na koncu pa so bili vseeno uspešnejši domačini. Dejan Vinčić je naprej z eno roko podal Pajenku za 25:24, nato pa v naslednji akciji z enojnim blokom zaustavil še finski napad (26:24).

Fotogalerija s tekme med Slovenija in Finsko (foto: Grega Valančič/Sportida):

Ujeli nemogoče, nato pa ...

V tretjem nizu so Slovenci malce zaspali, nepopustljivi Finci pa so hitro pobegnili. Bilo je 12:7, 16:11 in tudi 20:15, nato pa se je začelo. Na krilih fantastičnih navijačev se je začela prednost topiti, po asu Kozamernika pa je bilo že izenačeno na 23:23. Po napaki Fincev so Slovenci prišli celo do prve zaključne žoge (24:23), a so se nato zatresle roki izkušenima Pajenku in Gaspariniju (oba sta žogo udarila v avt) in Finci so s 26:24 dobili tretji niz.

Slovencev poraz v tretjem nizu ni zmedel. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po šoku Slovenci strnili vrste

Manjši šok Giulianijeva čete ni zmedel. To je pokazal tudi začetek četrtega niza, v katerem so Slovenci hitro povedli z 8:2. Na drugem tehničnem odmoru je bila slovenska prednost še za točko višja (16:9) in to je že pomenilo odločilno prednost in zmago s 3:1 na res trdoživimi Finci.

Giani klonil še drugič

Evropski podprvaki Nemci so poskušali po srbski zaušnici več pokazati proti eni izmed gostiteljic EuroVolleyja 2019, Belgiji, a se morali zadovoljiti z novim porazom. Domačini so že vodili z 2:0 v nizih, pa se četa Andree Gianija vrnila v igro in izenačila na 2:2, v tesnem petem nizu pa nato izgubila s 13:15. Nemci so vseeno prišli do prve točke na prvenstvo, a to vse kakor ni tisto, kar pričakuje nemška javnost.

Francozi in Nizozemci so prišli do novih zanesljivih zmag, prvi so s 3:0 odpravili Grčijo, drugi z enakim izidom Ukrajino.

Evropsko prvenstvo, moški, 3. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

Skupina B - Belgija:

Lestvica:

Skupina D - Nizozemska:

Lestvica:

