Le nasmehnil se je: Naj se govori, kar se hoče #video

"Zame je bila ta tekma z Belorusijo kot vsaka druga. Selektor mi je dal priložnost, sam pa sem poskušal dati vse od sebe. Mislim, da ni bilo slabo," je skromno začel 35-letni Izolčan. V tem poletju je selektor Alberto Giuliani na korektorskem položaju več priložnosti namenil mlajšemu Tončku Šternu. Sprva zato, ker se je Gasparini malce pozneje pridružil pripravam, po drugi strani pa je mladi korektor tudi odlično igral.

Veliko slavje po zmagi nad Belorusijo:

"Smo ekipa, ki je nima nihče drug"

Po manjših težavah z ramenom Šterna, te sicer niso resnejše narave, je od prve minute na uvodnem dejanju domačega EuroVolleyja zaigral Primorec in selektorju pokazal, da lahko nanj še kako računa. Po nekaj ogrevalnih udarcih je Gaspa ogrel stroj, ki se ni ohladil do konca tekme. Zdelo se je, da je komaj čakal, da je prišel tja, kjer je najraje, na igrišče.

"Vsak rad igra, to je resnica. A da bi bil v tem poletju zaradi neigranja slabe volje in jezen na koga, je daleč od resnice. Naj se govori, kar se hoče, mi pa vemo, da smo ekipa, ki je nima nihče drug. Smo pravi prijatelji in drug drugega ženemo, da pokaže še več. To je tisto, kar je pomembno, ne tisto, kar se govori," odločno pove.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Belorusijo (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 45 2 / 45 3 / 45 4 / 45 5 / 45 6 / 45 7 / 45 8 / 45 9 / 45 10 / 45 11 / 45 12 / 45 13 / 45 14 / 45 15 / 45 16 / 45 17 / 45 18 / 45 19 / 45 20 / 45 21 / 45 22 / 45 23 / 45 24 / 45 25 / 45 26 / 45 27 / 45 28 / 45 29 / 45 30 / 45 31 / 45 32 / 45 33 / 45 34 / 45 35 / 45 36 / 45 37 / 45 38 / 45 39 / 45 40 / 45 41 / 45 42 / 45 43 / 45 44 / 45 45 / 45

"Alberto ve, koga in kaj ima na tem položaju"

Kdo bo začel v soboto proti Finski na korektorskem položaju še ni znano. Ne nazadnje niti ni pomembno. "Na vsakem treningu dajem vse od sebe, vem, česa sem sposoben, to ve tudi selektor. Enako velja za Tončka. Alberto ve, koga in kaj ima na tem položaju, in ve, da se nima česa bati," še doda Gasparini in potrdi, da je zmaga z Belorusijo že pozabljena in da so z mislimi že pri Finski, ki bo v soboto ob 20.30 naslednja nasprotnica Slovenije.

Tako kot Slovenci so tudi Finci na prvi tekmi zmagali, bili so boljši od Severnih Makedoncev.

Preberite še: