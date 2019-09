Konkurenci samozavestno sporočajo: V Stožicah ne pričakujte preveč

Z Belorusijo ste v Stožicah v sklopu pokala Challenger igrali že pred dvema mesecema. Takrat so vam v prvih dveh nizih močno pretili, vzeli tudi niz, zdaj so prišli v Ljubljano še z dodatnimi močni, a to se ni poznalo. Sprehodili ste se do zmage ...

Na podlagi tega, kar ste našteli, lahko povem, da res nismo pričakovali tako lahke tekme, a taka zmaga je še veliko boljša popotnica, kot bi bila v primeru, da si se mučili. Gre za uvod v prvenstvo, ki smo si ga lahko le želeli. S to predstavo smo dali vedeti tudi konkurenci, da nas pred domačimi gledalci ne bo lahko premagati. Tudi Finska in Rusija sta uvodni dan oddali niz, mi nobenega. Slovenija sporoča konkurenci, naj v Stožicah ne pričakuje preveč.

V tem poletju so bila zaščitni znak te ekipe velika nihanja, veliko je bilo črnih minut, ko si je nasprotnik nabral veliko točk, tudi proti Belorusiji smo se bali, da bo teh prišlo, a se niso. Imajo tukaj prste vmes tudi navijači?

Zagotovo. Publika je bila že na prvi tekmi naš sedmi igralec. Sam kot zagotovo tudi ostali fantje si lahko le želimo, da bo vsaj podobno bučno tudi na preostalih tekmah. Prepričan sem, če nam bodo tako stali ob strani, nas bo res težko premagati.

Na prvi tekmi se je zbralo 4500 navijačev. Foto: CEV

Kaj je bilo tisto ključno, da Belorusi praktično nikoli niso niti začeli tekme.

Odlično smo se držali taktičnih navodil. Po tistem prvem nizu, ko smo videli, da imajo gostje toliko težav s sprejemom float servisa, smo v nadaljevanju to skušali izkoristiti. Spomnite se, kaj je na začetku drugega niza s tem servisom storil Kozamernik (9:0). To se je na koncu izkazalo za ključno. Ogromno točk smo dobili na naš servis in ko je tako, je težko izgubiti. Kot sem rekel, ta zmaga je res lepa popotnica za naprej. Pokazali smo, da imamo ogromno orožij in da nas bo res težko ustaviti.

Vašo tekmo z Belorusijo je budno spremljal tudi ruski selektor Tuomas Sammervuo, ki je zdaj zagotovo spoznal, da prvo mesto v skupini ni vnaprej rezervirano za Ruse.

Že to, da je s svojimi pomočniki gledal našo tekmo, govori, da nas Rusi ne podcenjujejo. Zavedajo se, da smo dobra reprezentanca, ki za nameček igra še doma. Iz tekme v tekmo moramo stopnjevati ritem in ko bo prišlo do tiste pete tekme, bodo tudi veliki Rusi imeli v glavi, da se bodo morali hudičevo potruditi, če nas želijo ugnati.

Gregor Ropret si želi, da bo imel ruski selektor razlog za skrb tudi v prihodnjih dneh. Foto: Sportida

Po vaši dobri predstaviti ni bil videti ravno dobre volje.

Tudi sam sem ga videl čemernega in zaskrbljenega. Upam, da mu bomo dali razlog, da tak ostane tudi v prihodnjih dneh.

Ob pisanju o kolajni na tem EuroVolleyju smo bili že "kregani" s strani navijačev, saj naj bi vam s tem naložili preveliko breme. A ljudje pozabljajo, da ste o kolajnah govorili tudi sami igralci.

Kolajna pred domačimi gledalci bi bila res nekaj najlepšega. To so naše sanje in velika želja. O realnih ciljih je težko govoriti, niti jih nočemo preveč poudarjat. Vsi vemo, kaj si želimo in kaj bomo poskušali naredit. Vemo, da bo težko, da je v Evropi toliko dobrih ekip, a če bomo igro, ki smo jo pokazali na prvi tekmi, še nadgradili, sem prepričan, da bomo prišli še kako daleč.

Naslednji nasprotnik je Finska. Ali lahko rečemo, da se ji ne piše nič dobrega?

Če ponovimo to predstavo ali jo celo nagradimo, zavedamo se, da imamo še veliko rezerv, bo tudi njim zelo težko in nas ne morejo presenetiti. Analize še nismo delali, a jih dobro poznamo, zato velikih neznank ni.

V soboto se pričakuje tudi bitko na tribunah. Glasni finski navijači bodo okupirali Stožice. Foto: CEV

Finski odbojkarji imajo s sabo tudi gručo navijačev, ki znajo biti izredno glasni. Zagotovo jih bo na sobotni tekmi več kot tisoč, nekateri omenjajo celo dva tisoč finskih navijačev.

Finski navijači so fenomen, svojim odbojkarjem sledijo na vsa prvenstva. Velik se jih zbere že v skupinskem delu, nič drugače ni v Stožicah, zato bo zanimivo tudi na tribunah. Povabil bi vse navijače, da nas pridejo podpret, saj nam to res veliko pomeni, ob enem pa se mi zdi, da na njihovih krilih igramo še veliko bolje, smo še volj borbeni in se mečemo na glavo za vsako žogo. Upajmo, da se tudi naši navijači v soboto ponovno zberejo ter da dobimo obe bitki. Tako na igrišču kot tudi tribuni.

Slovenski navijači so ob vseh norih rezultatih, ki jih ponuja slovenski šport, zato potrebujejo kakšno zmago ali dve, da se premaknejo z naslanjača in preselijo v dvorano. Prva zmaga je zdaj že v žepu, pa ne samo to, tudi način, s katerim ste do nje prišli bi lahko bil dodaten motiv za vse ljubitelje odbojke, da pridejo v Stožice.

Slovenci smo res malce specifična publika, a imamo res toliko vrhunskih športnikov v tej mali državni, da je to po eni strani povsem normalno. Upam, da jih bomo tudi mi uspeli iz tekme v tekmo čim več prepričati, da nas pridejo pogledati in podpreti v tistih ključnih obračunih, ki še pridejo.

Slovenci so konkurenci pokazali, da jih bo v Stožicah pred svojimi navijači težko premagati. Foto: CEV

Katero mesto bodo na EuroVolleyju 2019 zasedli slovenski odbojkarji? 1. mesto. 39,56% +

2. mesto. 5,13% +

3. mesto. 9,52% +

4. mesto. 2,20% +

Uvrstili se bodo v četrtfinale. 34,07% +

Uvrstili se bodo v osmino finala. 4,40% +

Obstali bodo v skupinskem delu. 5,13% +

Preberite še: