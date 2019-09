Slovenci za uvod odpihnili Beloruse

Izbranci Alberta Giulianija so proti Belorusom pokazali všečno igro in potrdili, da so na prvenstvo odlično pripravljeni. Tekmece so povsem nadigrali, prav v vseh elementih so igrali tako, kot kandidat za visoke uvrstitve mora. Navdušili so s pristopom, borbenostjo, prav tako v igri ni bilo večjih padcev, ki so bili značilnost njihovih prejšnjih tekem v sezoni.

Beloruse so premagali mnogo lažje kot pred dvema mesecema prav tako v Stožicah, ki so takrat gostile kvalifikacije za ligo narodov. In to kljub temu, da so Belorusi v Ljubljano pripeljali tri nove odlične igralce.

"Belorusi bodo nevarnejši kot pred dvema mesecema, ko smo se z njimi tu borili za uvrstitev v ligo narodov. Imajo nekaj novih, odličnih igralcev, a tudi mi smo boljši," so pred uvodnim obračunom napovedovali Slovenci, pri katerih sta za razliko od nekaterih prejšnjih tekem v prvi postavi zaigrala izkušena podajalec Dejan Vinčić in korektor Mitja Gasparini, ki sta zaupanje več kot upravičila.

Jan Kozamernik (levo) je v začetku drugega niza na servisu poskrbel za izjemno serijo Slovencev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Da tekmec ni položil orožja že pred tekmo in da ga je treba resno jemati, je pokazal začetek, ko so bili Belorusi domačim povsem enakovredni. Po slabšem sprejemu Tineta Urnauta so celo povedli z 10:8, a slovenski kapetan se je hitro oddolžil. S servisi je poskrbel za štiri zaporedne točke. Ko je Klemen Čebulj z blokom povišal prednost na štiri točke, Mitja Gasparini pa po nogometni obrambi Čebulja na pet, je bila dvorana na nogah. Glasna spodbuda je pomagala tudi odbojkarjem, saj so igrali kot v transu, da niza ne morejo več izgubiti, so potrdili začetni udarci Jana Kozamernika, s katerimi so ušli na +7.

Če so v prvem nizu prišli do visoke prednosti šele ob koncu niza, so bili v drugem pri tem precej hitrejši. Servisi Kozamernika in odlična igra v obrambi so tekmeca povsem razbili, Slovenci so že na začetku prišli do vodstva z 9:0. A tudi v nadaljevanju niso popuščali. Z zanesljivo igro tekmecem niso dovolili, da bi se približali, še več, do konca niza so prednost še povečali.

Slovenci bodo v petek počivali, v soboto ob 20.30 pa igrali s Finci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kozamernikovo vlogo na servisni črti je na začetku tretjega niza prevzel Čebulj. Njegova ekipa je takoj prišla do treh točk prednosti, nato pa vodila z 8:4. Tri zaporedne točke Belorusov je bil prvi krajši padec slovenske ekipe, ki ga je s svojim prvim odmorom prekinil selektor Giuliani. Ta je zalegel, saj so bili Slovenci takoj spet v zanesljivem vodstvu (11:7), a sledili so novi slabši trenutki, tako da so Belorusi še enkrat prišli na točko zaostanka. Tokrat zadnjič, fenomenalna obramba je Slovencem dajala zagon, Beloruse pa spravljala v obup. Ko je podajalec Vinčić s skok udarcem svojo ekipo povedel v vodstvo z 20:14, je bilo praktično že jasno, da Slovenija tokrat niza ne more izgubiti.

Slovenci bodo v petek prosti, v soboto pa se bodo merili s Finci, ki so danes s 3:1 premagali Severno Makedonijo.

Fotogalerija s tekme (Foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Slovenija : Belorusija 3:0 (17, 14, 19) Dvorana Stožice, gledalcev 4435, sodnika: Isajlović (Avstrija), Goncalves (Portugalska). Slovenija: T. Štern, Pajenk 5, Kozamernik 12, Šket 2, Gasparini 12, Vinčić 3, Štalekar, Ž. Štern 1, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 12, Čebulj 10.

Belorusija: Radzjuk 6, Antanovič, Busel 5, Šmat, Zaborouski, Burau, Cjuškevič 1, Miškevič 2, Čarapovič 6, Kuklinski 3, Kuraš, Marozau 4, Udris 2, Aplevič.

Preberite še: