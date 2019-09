Ne želi na glas razmišljati o kolajni: Gremo korak za korakom

"Pripravljeni smo. Delegati evropske odbojkarske zveze so si ogledali prizorišča in bili so zadovoljni. Zelo smo ponosni na opravljeno delo, zdaj pa se začenja tekmovalni del. Fantje si res zaslužijo močno in številčno podporo s tribun, ki bo največja nagrada. Želje so velike, a o kolajnah ne želim govoriti naglas. Gremo korak za korakom," pred začetkom domačega evropskega prvenstva v odbojki za moške, ki ga Slovenci začenjajo ob 20.30 v Stožicah proti Belorusom , pravi generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca.

Začenja se domače evropsko prvenstvo. Kakšne so bile zadnje priprave?

Delegati evropske odbojkarske zveze (CEV) so si v torek ogledali vsa prizorišča od hotelov do dvorane in bili zadovoljni. V sredo je bila na sporedu še generalna inšpekcija dvorane, sledila ji je še glavna generalka za tekmovanja. To pomeni, da se preizkusi vsa področja delovanja, ljudi, ki bodo sodelovali na tekmah, protokol pred začetkom tekme. Vse procedure.

Iz tega vidika je vse v najlepšem redu. Že ob inšpekcijskem ogledu, ki je bil opravljen že lani, so bili zadovoljni z zmogljivostmi. Zelo smo ponosni na delo, ki smo ga opravili do zdaj. Zdaj pa se začenja tekmovalni del, ki prinaša nove izzive. Pripravljeni smo.

Ekipe so tukaj že od torka, vse so že do srede preizkusile dvorano Stožice. Treningi so na prizorišču tekem. Kar zadeva ustreznost dvorane Stožice, imamo veliko srečo, saj zagotavlja v isti dvorani tudi dvorano za trening, tako da nimamo dveh prizorišč in lahko ekipe še toliko bolj nemoteno trenirajo.

Koliko ljudi bo skrbelo za to, da bo evropsko prvenstvo izvedeno nemoteno, koliko jih je sodelovalo pri projektu?

Če navedem grobe številke, bo na tekmi sodelovalo več kot 60 prostovoljcev. Večina prostovoljcev je Slovencev, prihajajo pa tudi iz tujine. Predvsem pri atašejih smo bili pozorni, da smo reprezentancam namenili osebe, ki so jim tudi pri jeziku čim bližje.

Na vsaki tekmi bo sodelovalo okoli 60 prostovoljcev, v ves projekt evropskega prvenstva pa je bilo vključenih okoli 300 ljudi. Foto: Vid Ponikvar

Ob prostovoljcih je zelo močan tudi televizijski del, televizijcev bo več kot sto. Tu je še okoli 50 oseb, ki bodo poleg prostovoljcev skrbele za to, da bo šlo, kot mora. Nekje med 60 in 80 ljudi, odvisno od udeležbe gledalcev, bo skrbelo za varnost.

Poleg tega bodo ljudje delali tudi v navijaški coni, ki bo na ploščadi ob dvorani Stožice med dvorano in nogometnim štadionom. Tam bo postavljen oder, na katerem bodo nastopale glasbene skupine, večji gostinski šotor, stojnice … Lahko rečem, da bo na celotnem projektu prvenstva sodelovalo blizu 300 ljudi.

"Največji izziv je bilo uskladiti vsa področja organizacije, a smo mu bili kos," pravi generalni sekretar OZS Gregor Humerca. Foto: Vid Ponikvar

Ste se kakšnih smernic pri organizaciji evropskega prvenstva naučili od organizacije svetovnega prvenstva za dekleta do 23 let leta 2017?

Da. Naša zveza zdaj že kar tradicionalno iz leta v leto z uspehi reprezentanc stopnjuje tudi organizacijo vedno večjih tekmovanj. Organizirali smo vse od svetovne lige do svetovnega prvenstva U23, letos nam je bila precej v pomoč organizacija Challenger turnirja FIVB, ker smo v organizacijski del res vključili vse službe.

Vsi ti dogodki so bili dobrodošla generalka za nas, za to evropsko prvenstvo. Kar zadeva organizacijo, delamo res maksimalno in na najvišji mogoči ravni. Tudi ocene, tako CEV (Evropske odbojkarske zveze, op. a.) kot FIVB (Mednarodna odbojkarska zveza, op. a.), so vedno najvišje.

Torej so priprave na moško člansko evropsko prvenstvo trajale kar nekaj zadnjih let.

Res lahko tako rečemo. Razgovore smo začeli v letu 2016. Takrat smo se na kongresu svetovne odbojkarske organizacije v Argentini usedli s soorganizatoricami, Francijo, Nizozemsko in Belgijo. Tam smo postavili temelje, naredili časovnico, pripravili kandidaturo, jo oddali. CEV je naš projekt prepoznal kot ustrezen. Od tedaj so se priprave dvignile raven višje.

V prvem letu smo se sestajali po četrtletjih v vsaki državi posebej, nato so bili sestanki vse bolj pogosti, danes pa smo tu, pred začetkom tega velikega dogodka.

Skupine na EuroVolleyju 2019* Skupina A (Montpellier, Nantes, Pariz): Francija, Italija, Bolgarija, Portugalska, Grčija, Romunija

Skupina B (Bruselj, Antwerpen): Belgija, Srbija, Nemčija, Slovaška, Španija, Avstrija

Skupina C (Ljubljana): Slovenija, Rusija, Finska, Turčija, Severna Makedonija, Belorusija

Skupina D (Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn): Nizozemska, Poljska, Češka, Estonija, Ukrajina, Črna gora



*Stožice gostijo skupino C, tekmi osmine finala, eno tekmo četrtfinala in en polfinalni obračun. Finale bo v Franciji.

Stožice bodo gostile skupino C, tekmi osmine finala, eno tekmo četrtfinala in en polfinalni obračun. Finale bo v Franciji. Foto: Vid Ponikvar Kaj je bil največji izziv organizacije evropskega prvenstva?

Največji izziv je bilo uskladiti vsa področja organizacije, saj v preteklih letih ni sodelovalo toliko ljudi, kot jih za to prvenstvo. Lahko rečem, da vse službe odlično opravljajo svoje delo. Od televizijskega dela do prostovoljcev. Izbrali smo jih v zelo kratkem času, prijav je bilo res veliko, tako da smo jih morali nekaj celo odkloniti. To je bil nekakšen izziv, a ko se je to vse skupaj sestavilo v celoto, vidimo, da smo mu bili kos. Samo upam, da bo tudi med prvenstvom vse tako, kot mora, ko bo najbolj potrebno.

Bo pa zagotovo velik izziv na tekmah, ki bodo najbolje obiskane. Smo namreč optimisti, da bomo na vsaj eni tekmi, če ne kar na več tekmah, napolnili dvorano Stožice. Tega si želimo. Tudi to, kako odbojko približati ljudem, da pridejo podpret naše igralce, je velik izziv.

Vam pri tem izzivu še vedno najbolje kaže za zadnjo tekmo skupinskega dela z Rusi (18. september)?

Da. Za tekmo z Rusijo vlada največje zanimanje. Ta trenutek je za to tekmo prodanih več kot šest tisoč vstopnic. Skupno pa je prodanih vstopnic nekje okoli 26 tisoč. "Fantje si zaslužijo bučno in množično podporo s tribun." Foto: Aleš Oblak

Po statistikah je bilo največ vstopnic, kar zadeva tujino, sicer prodanih na Finsko. Fincev naj bi bilo več kot tisoč. Pričakujemo tudi navijače iz Makedonije. Za zdaj iz drugih držav, ki sodelujejo v naši skupini, ni večjega zanimanja.

S kakšnim obiskom bi bili na koncu zadovoljni?

Želimo si res čim bolj množične podpore našim fantom. Zavedamo se, da se bo, seveda ob rezultatu, zanimanje stopnjevalo iz tekme v tekmo. Prepričani smo, da imamo tako kakovostno reprezentanco, da se bo prebila v izločilne boje. Če bo Slovenija udeležena v izločilnih bojih, seveda tudi na teh tekmah pričakujemo polne Stožice.

Verjetno tudi vi kot fantje – nekateri so odkrito napovedali naskok na kolajno – merite višje kot do prvega kroga izločilnih bojev.

Ne želimo na glas razmišljati o kolajnah. Gremo korak za korakom. Seveda so želje velike. Hkrati pa se zavedamo, da so reprezentance, ki so tukaj na evropskem prvenstvu, sploh, ker vemo, kako močna je Evropa v odbojki, zelo kakovostne. Za uspeh bo treba res pokazati najboljše, kar znajo.

"Ne želimo na glas razmišljati o kolajnah. Gremo korak za korakom. Seveda so želje velike. Hkrati pa se zavedamo, da so reprezentance, ki so tukaj na evropskem prvenstvu, sploh, ker vemo, kako močna je Evropa v odbojki, zelo kakovostne." Foto: Vid Ponikvar

Kako velik izziv je bila logistika? Predsednik zveze je dejal, da je bilo svetovno prvenstvo do 23 let morda logistično še bolj zahtevno.

Kar zadeva logistiko, je vse normalno. Na razpolago imamo nekaj shuttlov in avtobuse, ki skrbijo za nemotene prevoze ekip. Dvorana in hoteli (M hotel, Austria Trend Hotel) so razmeroma blizu, tako da ne izgubljamo veliko časa s prevozom. Iz tega vidika logistika ni tako zahtevna, kot bi bila, če bi bilo prvenstvo v različnih mestih, kot bo v nekaterih državah.

Z vidika udeležencev je bilo tisto prvenstvo res večji zalogaj tudi zato, ker so igrali še v dvorani Tivoli, tako da je bilo tudi več poudarka na logistiki.

Kakšno število sedme sile pričakujete, koliko prošenj za akreditacije ste prejeli?

Novinarjev je akreditiranih več kot 200, a iz nekaterih medijskih hiš se jih je prijavilo veliko število in se bodo menjavali iz dneva v dan. Lahko rečem, da vlada res veliko zanimanje medijev. Še večji "pritisk" pa pričakujemo v izločilnih bojih.

Za prvenstvo v Stožicah je akreditiranih več kot 200 novinarjev. V sredo zgodaj popoldne so prodali okoli 26 tisoč vstopnic. Ob Slovencih največje zanimanje vlada med Finci, pričakujejo jih lahko okoli tisoč. Foto: Vid Ponikvar Koliko bo stalo to evropsko prvenstvo?

Po grobi oceni lahko rečemo, da govorimo o dobrem milijonu evrov.



Prvenstvo v Ljubljani bo stalo dober milijon evrov, znesek skoraj v celoti pade na organizatorja. OZS je pri tem precej pomagalo Ministrstvo za šport, ki je pokrilo celotno kotizacijo, 375.000 evrov. Foto: Aleš Oblak Ste prejeli kakšno pomoč CEV ali znesek v celoti pade na pleča organizatorja?

Bolj ali manj je to vse izključno na grbi organizatorja. Precej nam je pri tem pomagalo ministrstvo za šport, ki je v celoti pokrilo kotizacijo (375 tisoč evrov). Kar pa zadeva pomoč CEV, so prispevali del, ki pa je šel izključno za namen promocije.

Iz katerih virov vse boste pokrili prvenstvo tako, da boste na koncu zadovoljni?

Kotizacijo, kot sem omenil, je pokrilo ministrstvo, tukaj bo iztržek od vstopnic in sponzorski del. Nekaj bomo pridobili od trženja, lož v dvorani Stožice. Pozitivni iztržek na koncu prvenstva je bil pogoj, da smo se odločili za prvenstvo, in je seveda naša obveza, tako da se na vseh področjih na vso moč trudimo za to.

Vaše sporočilo, napotek navijačem pred začetkom prvenstva?

Prepričan sem, da smo Slovenci res športni narod. Radi spremljamo nastope in uspehe svojih športnikov.

Slovenski odbojkarji si s prikazanim v zadnjem obdobju zaslužijo lep obisk. Veliko je bilo odrekanja. Pri tem ne gledam le na letošnjo sezono, temveč na vsa zadnja leta, kako so se, brez zadržkov, drug za drugim tisti, ki so bili povabljeni v reprezentanco, vedno odzvali vabilu. Fantje si tako res zaslužijo močno in številčno podporo s tribun, ki bo največja nagrada.

