Slovenci domače EP odprli s suvereno zmago

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je 31. evropsko prvenstvo, ki med drugim poteka tudi v Stožicah, odprla z zanesljivo zmago s 3:0 v nizih nad Belorusijo. Slovenci bodo imeli v petek prost dan, v soboto ob 20.30 pa jih čaka obračun s Finci, ki so danes v slovenski skupini s 3:1 premagali Severno Makedonijo. Z istim rezultatom so bili Rusi boljši od Turkov.

Belorusi, ki so v tem poletju že nastopali v Ljubljani, saj so lovili vstopnico v ligo narodov, a so jim te načrte v polfinalu preprečili ravno Slovenci, tudi s spremenjeno zasedbo niso bili kos slovenski izbrani vrsti.

Začetek prvega niza je bil izjemno izenačen, pri Slovencih je bil najbolj razpoložen presenetljiv adut selektorja Alberta Giulianija Mitja Gasparini, ki načeloma ni začenjal obračunov, a tokrat je 35-letni Izolan že v uvodu obračuna priskrbel kar nekaj točk. Ko sta se razigrala še Klemen Čebulj in Jan Kozamernik Belorusi niso imeli več pravega odgovora. Slovenci so po izenačenju 10:10 hitro ušli in prvi niz dobili s 25:17.

Slovenci so odlično odprli tudi drugi niz in z vodstvom 4:0 Beloruse hitro prisilili v time-out. A tudi ta jim ni pomagal, Kozamernik je še naprej odlično serviral, nasprotniki pa niso našli odgovora, tako da je beloruski selektor že pri 8:0 vzel še drugi time-out. Belorusi so do prve točke prišli šele pri znižanju na 9:1. Tudi nadaljevanje niza je bilo bolj ali manj slovensko, Giulianijeva četa je drugi niz dobila s 25:14.

Tesneje je bilo spet v tretjem nizu. Belorusi so se po zaostanku približali na 8:7 in Slovence prisilili v minuto odmora. Moštvi sta bili precej skupaj še pri vodstvu gostiteljev s 15:14, a nato so Slovenci spet strnili vrste, pobegnili in tretji niz dobili s 25:19.

Največ točk v slovenski vrsti, po 12, so vknjižili Gasparini, Kozamernik in kapetan Tine Urnaut, Čebulj jih je dodal 10. Pri Belorusih sta po 6 točk dosegla Andrej Radziuk in Vjačeslav Čarapovič.

Slovenci bodo tekmovanje nadaljevali v soboto, ko jim bodo ob 20.30 nasproti stali Finci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska izbrana vrsta bo v petek počivala, v soboto ob 20.30 pa ji bodo nasproti stali Finci, ki imajo v Stožicah bučno podporo, pripotovalo je prek tisoč navijačev.

Slovenija : Belorusija 3:0 (17,14, 19)

Dvorana Stožice, gledalcev 4435, sodnika: Isajlović (Avstrija), Goncalves (Portugalska). Slovenija: T. Štern, Pajenk 5, Kozamernik 12, Šket 2, Gasparini 12, Vinčić 3, Štalekar, Ž. Štern 1, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 12, Čebulj 10. Belorusija: Radzjuk 6, Antanovič, Busel 5, Šmat, Zaborouski, Burau, Cjuškevič 1, Miškevič 2, Čarapovič 6, Kuklinski 3, Kuraš, Marozau 4, Udris 2, Aplevič. Postava Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Uranut (K), Čebulj Postava Belorusija: Radziuk, Antanovič, Busel (K), Šmat, Zabarouski (L), Burau, Cjuškevič, Miškevič, Čarapovič, Kuklinski, Kuraš, Marozau, Udris, Alpevič (L)



Zmage Rusov, Bolgarov, Italijanov, Francozov ...

Rusi so za uvod s 3:1 premagali Bolgare. Foto: CEV

Čast prve tekme na EuroVolleyju 2019 je v Montpellieru pripadla Bolgarom in Grkom, s 3:0 so do prve zmage prišli prvi. Tudi Stožice so že gostile prvi obračun. Favoritinja "slovenske skupine" Rusija je Turkom oddala niz in slavila s 3:1.

Italijani so brez izgubljenega niza odpravili Portugalsko, Finci pa so s 3:1 premagali Severno Makedonijo.

Francija, ena izmed štirih gostiteljic tega prvenstva, je s 3:0 v nizih odpravila Romunijo. Galski petelini ne morejo računati na prvega zvezdnika Earvina Ngapetha, ki bo izpustil prvi del (vsaj tri tekme) skupinskega dela.

V preostalih skupinah, B in D, se bo igralo v petek.

Evropsko prvenstvo, moški, 1. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

