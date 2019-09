Spregovoril o glavni moči ekipe in veliki odgovornosti, ki jo čutijo

Do začetka EuroVolleyja 2019, ki bo potekal v štirih državah, skupino C in izločilne boje bo gostila tudi Slovenija, je le še en dan. V slovenskem taboru že komaj čakajo, da se spektakel v Stožicah začne. "Čutimo pozitivno nervozo, ki bo že ob začetnem pisku splahnela. Zveza je naredila odlično delo, odlično spomovirala dogodek, verjamem, da nam bodo navijači pomagali že v skupinskem delu, za naprej se ne bojim, da dvorana ne bi bila polna. Skupaj z navijači bomo skušali spisati eno lepo zgodbo," vabi navijače že na četrtkovo uvodno srečanje proti Belorusiji (20.30) izkušeni reprezentant Dejan Vinčić.

Slovenski odbojkarji bodo prvič v zgodovini evropskih odbojkarskih prvenstev igrali doma pred domačimi gledalci, vprašanje je, če se bo to še kdaj zgodilo. Ta generacija tega zagotovo ne bo več dočakala, zato je na fantih še nekoliko več pritiska kot sicer. "To je velika čast, a čutimo tudi odgovornost in dodaten pritisk na vseh nas. Na igralce, zvezo ... V glavah imamo postavljen visok cilj, to je odličje. Vse smo podredili temu cilju. Trenutno je najpomembnejše to, da smo vsi zdravi, upam, da tako tudi ostane. Kot sem že rekel, z našimi fenomenalnimi navijači je možno marsikaj. Verjamem, da bomo na koncu izpolnili cilj, ki smo si ga zadali," je o ciljih spregovoril izkušeni 32-letni podajalec.

Dovolj izkušeni, da odmislijo moteče dejavnike

Najbolje se je v zadnjih dneh počutil v krogu družine. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kdo je tisti, ki na ekipo vrši največ pritiska? Navijači, mediji, sami? ''Zadnje dni zelo poredko obiskujem družabna omrežja, saj se želim kar se da dobro osredotočiti na misijo, ki nas čaka. Čedalje več je klicev, če imam kakšno karto, ali je dvorana razprodana ... Še najbolje se počutim ob ženi in otrocih, ko se sploh ne pogovarjamo o odbojki. Veliko je motečih dejavnikov, ki jih bomo morali odmisliti, a menim, da smo toliko izkušeni, da to ne bo prevelika težava."

Nikomur ni težko žrtvovati poletja za ekipo

Za slovensko izbrano vrsto, ki se je zbrala že 14. maja, bo to že tretja akcija v tem poletju. Po pokalu Challenger, olimpijskih kvalifikacijah za Tokio 2020, jih zdaj čaka še vrhunec – domači EuroVolley.

"Res smo že dolgo skupaj. V tem času lahko proste dneve malodane preštejemo na prste na rokah in nogah, preostale dneve smo podredili reprezentanci, kar je fenomenalno. Nobene odpovedi ni bilo in to je tista glavna moč te reprezentance. Nikomur ni težko žrtvovati poletja za ekipo, pa ne samo zdaj, ko je prvenstvo doma in je vse lepo in 'fajn', enako je bilo tudi v prejšnjih letih," o dolgem poletju, ki se je kar naenkrat prevesilo v jesen, spregovori odbojkar iz Velenja in ob tem pove, da si med sabo kljub neprestanemu druženju še ne gredo na živce. "Ni še tako hudo," se nasmehne in se za konec pogovora preseli še k prvemu slovenskemu tekmecu na EuroVolleyju – Belorusiji.

Prvi nasprotnik Slovenije bo v četrtek Belorusija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Belorusijo dobro poznajo

"Gre za fizično močno reprezentanco, ki jo dobro poznamo in vemo o njej bolj ali manj vse. Vemo, da lahkih tekem ni, zato bomo šli že na prvi tekmi na vse ali nič. Ne glede na to, kdo stoji na drugi strani, mora Slovenija pokazati, kdo je gospodar," ni ovinkaril Vinko in napovedal zmago in prve tri točke. To pa pričakuje tudi slovenska odbojkarska javnost.

Tekma proti Belorusiji bo v Stožicah na sporedu v četrtek ob 20.30.

Katero mesto bodo na EuroVolleyju 2019 zasedli slovenski odbojkarji? 1. mesto. 43,83% +

2. mesto. 2,47% +

3. mesto. 8,64% +

4. mesto. 3,70% +

Uvrstili se bodo v četrtfinale. 33,95% +

Uvrstili se bodo v osmino finala. 5,56% +

Obstali bodo v skupinskem delu. 1,85% +

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (Chemik Bydgoszcz, Pol) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Kdaj bodo na sporedu tekme v skupini C?

Preberite še: