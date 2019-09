Vojska, ki bo morala pasti, če želijo Slovenci v polfinale

Potem ko je ruske odbojkarje prevzel finski strokovnjak Tuomas Sammelvuo, so Rusi spet postali skorajda nepremagljiv stroj, ki bo strah in trepet tudi na EuroVolleyju. Ruski stroj je pod taktirko finskega strokovnjaka v tej sezoni že osvojil ligo narodov, se pred domačimi gledalci brez težav uvrstil na olimpijske igre v Tokiu 2020, zdaj pa si želijo zlato odličje tudi na evropskem prvenstvu.

Finski strokovnjak je v primerjavi s seznamom na olimpijskih kvalifikacijah opravil dve menjavi. Doma je pustil sprejemalca Fedorja Voronkova in libera Romana Martinjuka, namesto njiju pa izbral Antona Karpuhova in Jevgenija Andrejeva.

Glede na to, da so Rusi v "slovenski" skupini, to že pomeni, da bodo morali izbranci Alberta Giulianija na poti do polfinala vsaj dvakrat igrati z Rusijo. Seveda če se ne zgodi kakšna senzacija (Rusi in Slovenci zasedeta prvi dve mesti v skupini) in če bodo slovenski in ruski odbojkarji uspešno preskočili oviro v osmini finala.

Ruska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca: Aleksander Butko

Igor Kobzar Korektorja: Maksim Mihajlov

Viktor Poletajev Blokerji: Artem Volvič

Ilijas Kurkaev

Dmitrij Muserskij

Ivan Iakovlev Sprejemalci: Dmitrij Volkov

Anton Karpuhov

Jegor Kliuka

Anton Semišev Prosta igralca: Valentin Golubev

Jevgenij Andrejev

Preberite še: