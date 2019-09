Brez ovinkarjenja: Cilj je zlato odličje! #video

"Igrišče bo pokazalo, kako smo pripravljeni, a glede na to, da smo že štiri mesece skupaj in da smo se posvetili vsaki podrobnosti, verjamem, da vstopamo na EuroVolley vrhunsko pripravljeni. Sem zelo optimističen," kot iz topa izstreli Jan Kozamernik. Slovenski bloker reprezentance že pred štirimi leti, ko so odbojkarji v Sofiji spisali eno največjih športnih pravljic v zgodovini slovenskih ekipnih športov.

Le še dva dneva nas ločita od velike otvoritve moškega EuroVolleyja, ki ga bo ob Belgiji, Franciji in Nizozemski gostila tudi Slovenija. Prva nasprotnica čete Alberta Giulianija pa bo Belorusija, ki bo za začetek zelo primeren tekmec.

Tudi Belorusi so lahko nevarni

"Z njo smo igrali že pred dvema mesecema v Stožicah, ko smo jih premagali v polfinalu pokala Challenger. Če jim pustiš igrati, so lahko zelo konkurenčni in ti lahko povzročijo obilico težav, a menim, da če bomo igrali vsaj približno tako, kot znamo, se nimamo česa bati za prvo zmago na prvenstvu, po kateri bo lažje nadaljevati," verjame v svoje in sposobnosti soigralcev 23-letni bloker, ki si tako kot Klemen Čebulj in Jani Kovačič kruh služi v Italiji.

Napetosti ne čutijo

Domača dvorana vsaj na prvih tekmah ne bo pokala po šivih, a ob neatraktivnih tekmecih je to tudi povsem normalen pojav. Bodo pa tam zagotovo svojci igralcev, prijatelji naših reprezentantov ... Bo za to morda kaj več napetosti? "Veste, kako je s tem? Nervoza se ustvari z velikimi pričakovanji javnosti. A tega ne čutimo. Vemo, kaj znano in zmoremo, in to bomo tudi pokazali," v svojem slogu nadaljuje Ljubljančan.

Nekdanji član ACH Volleyja že od leta 2017 igra v Italiji. Trenutno je član Milana. Foto: Aleš Oblak

Slovenija je pred štirimi leti v Bolgariji osvojila senzacionalno srebrno kolajno. Že takrat se je vedelo, da bo ta dosežek težko še kdaj ponoviti, a ne v glavi odličnega slovenskega blokerja: "Srebrno odličje že imamo, zakaj bi se s tem zadovoljili? Igramo doma, imamo vse pogoje, da pridemo do zlate medalje."

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (Chemik Bydgoszcz, Pol) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Kdaj bodo na sporedu tekme v skupini C?

