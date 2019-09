Za EP v Stožicah izdanih že okoli 20 tisoč vstopnic

Od začetka evropskega prvenstva v odbojki za moške, ki ga bodo med 12. in 29. septembrom skupaj gostile Francija, Slovenija, Belgija in Nizozemska, nas loči le še nekaj dni. Iz domače krovne odbojkarske organizacije so sporočili, da je bilo izdanih že skoraj 20 tisoč vstopnic za ogled tekem v Areni Stožice.

Največ zanimanja je za obračun med Slovenijo in Rusijo, ki bo na sporedu 18. septembra in bo predstavljal vrhunec dvobojev skupine C. Vstopnice v zelenem ringu so za ta obračun skoraj razprodane, na voljo pa so še mesta v rdečem ringu. Veliko zanimanje vlada tudi za uvodni dan prvenstva, 12. septembra, ko se bodo slovenski odbojkarji srečali z Belorusi ter za tekmo med Slovenijo in Finsko, ki jo bosta reprezentanci odigrali 14. septembra.

V Areni Stožice je tako zasedenih že skoraj 20 tisoč sedežev. Največ zanimanja pričakovano kažejo slovenski športni navdušenci, precej vstopnic je bilo prodanih Fincem, v zadnjih dneh pa se za nakup vstopnic vse bolj zanimajo tudi makedonski ljubitelji odbojke.

