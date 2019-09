Le še tri dni do začetka: Tem fantom to dolgujemo #video

"Tudi pri nas, ki smo vpeti v organizacijo napetost nekaj dni pred začetkom narašča. Z veseljem ugotavljamo, da je vsak dan prodanih več vstopnic, kar je še tista dodatna pika na i, da bomo v Stožicah priča res velikemu odbojkarskemu prazniku. Vse, kar bi v tem trenutku dejal, je, da so v tej reprezentanci fantje, ki se že več kot desetletje odrekajo za to, da nas s svojimi igrami razveseljujejo. Mejniki slovenske odbojke so iz leta v leto višji in zdaj so na nivoji, ki je bil pred leti nepredstavljiv. Menim, da ji slovenska športna javnost in tista malce manj športna javnost fantom dolguje, da jih na tem prvenstvu podpremo in jim stojimo ob strani," je tri dni pred začetkom povedal predsednik OZS Metod Ropret.

Skupine na EuroVolleyju 2019: Skupina A (Montpellier, Nantes, Pariz): Francija, Italija, Bolgarija, Portugalska, Grčija, Romunija

Skupina B (Bruselj, Antwerpen): Belgija, Srbija, Nemčija, Slovaška, Španija, Avstrija

Skupina C (Ljubljana): Slovenija, Rusija, Finska, Turčija, Severna Makedonija, Belorusija

Skupina D (Amsterdam, Rotterdam, Apelddorn): Nizozemska, Poljska, Češka, Estonija, Ukrajina, Črna gora

Slovenski odbojkarji trdijo, da so odlično pripravljeni, za odbojkarski praznik v Stožicah potrebujejo le še glasne navijače. Foto: Aleš Oblak

Slovenski selektor: Končno bomo začeli

Tudi slovenski selektor Alberto Giuliani je mnenja, da kar se njih tiče, se lahko evropsko prvenstvo začne. "Po štirih mesecih trdega dela je lepo, da bomo začeli. Pričakujemo, da bomo pokazali našo najboljšo odbojko. Imamo nekaj manjših težav, a na to smo navajeni. Telesno smo zelo dobro pripravljeni, psihično tudi, taktično prav tako. Trenutno razmišljamo le o naših prvih nasprotnikih, potem pa bomo šli. Torej v četrtek nas čakajo Belorusiji in naredili bomo vse, da turnir odpremo z zmago," poudarja italijanski strokovnjak na klopi Slovenije.

Tudi Alberto Giuliani že komaj čaka, da se vse skupaj začne. Italijan meni, da bi se lahko vse skupaj začelo že jutri. Foto: FIVB

Kako se prodajajo vstopnice? Tri dni pred začetkom EuroVolleyja so prodali že več kot 20 tisoč vstopnic, proti Rusiji bo zeleni spodnji ring poln, organizatorji pa dodajajo, da se število prodanih vstopnic povečuje iz dneva v dan. Verjamemo, da se bo z dobrimi rezultati ekipe vse skupaj le še stopnjevalo.

Kapetan še ni pri Belorusih

Prvi nasprotnik Slovenije bodo v četrtek ob 20.30 Belorusi, a za zdaj slovenski odbojkarji še ne razmišljajo o njih. "Trenutno smo z mislimi na treningih, ki nas še čakajo. Fokus je na naših stvareh, da popravimo še določene stvari, ki se jih še da. To je tisto glavno, kar mora biti trenutno v naših glavah," pove še kapetan slovenske izbran vrste Tine Urnaut.

Prvi nasprotnik Slovenije na domačem EuroVolleyju bo Belorusija. Foto: Aleš Oblak

Slovenski odbojkarji so se z Belorusi pomerili že na prvi akciji tega poletja, ko so ravno tako v Stožicah gostili pokal Challenger. "Gre za dobro ekipo, ki bo še boljša kot pred dvema mesecema. Potrebno bo iti maksimalno v tekmo in prebiti led tako, kot si vsi želimo. Da pridejo v poštev le tri točke, ni treba poudarjati, a verjemite mi, da bo treba tudi proti Belorusiji igrati na vso moč in to od prve točke naprej," še dodaja.

Pravila: Na evropskem prvenstvu za moške bo sodelovalo 24 reprezentanc, ki so razporejene v štiri skupine. Vsaka skupina bo igrala v drugi državi (Slovenija, Francija, Belgija, Nizozemska). Reprezentance v skupini se bodo pomerile vsaka z vsako, najboljše štiri pa se uvrstijo v osmino finala.

Vsi so zdravi

Pred začetkom EuroVolleyja je pomemben podatek tudi to, da ima selektor na voljo vseh 14 igralcev. Računa lahko tudi na Klemna Čebulja, ki je predčasno končan prvo prijateljsko tekmo s Srbijo. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za lažen preplah in bo odlični sprejemalec tako kot njegovi soigralci nared že za četrtkov obračun proti Belorusiji.

Boste septembra v Stožice prišli podpreti slovenske odbojkarje? Da. 61,51% +

Ne. 25,72% +

Ne vem še, če bom le imel/a čas. 12,77% +

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (Chemik Bydgoszcz, Pol) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Kdaj bodo na sporedu tekme v skupini C?

