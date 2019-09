Srbkinje ostajajo vladarice Evrope!

Srbske odbojkarice so po hudem boju ubranile naslov evropskih prvakinj. V več kot dve uri dolgem finalu so v Ankari s 3:2 v nizih premagale domače Turkinje in ostale na evropskem prestolu. V tekmi za bron so bile Italijanke prepričljivo (3:0) boljše od Poljakinj.

Čeprav so Srbkinje veljale za velike favoritinje, se Turkinje na krilih 14 tisoč glave množice v Dvorani športa v Ankari niso predale vse do zadnje točke. Branilke naslova so že vodile z 2:1 v nizih, tudi v četrtem so že z 21:19, a je trdoživim domačinkam, ki jih je ponovno odlično vodil italijanski strokovnjak Giovanni Guidetti, uspelo izsiliti peti niz. Tudi v tem so Turkinje povedle s 5:2 in 7:4, a srbske odbojkarice niso želel predati krone in v naslednjih minutah stopile na plin in zajezile nalet domačink.

Fotogalerija finala v Ankari (foto: CEV):

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Domačinke so še povedle z 12:11, a vse to je bilo premalo, da bi se na koncu razveselile prvega zlatega odličja na evropskem prvenstvu. Tako so naslov ubranile Srbkinje, to je že njihovo tretje zlato, kar jih zdaj uvršča na skupno drugo mesto najuspešnejših držav. Na prvem z 19 naslovi še vedno krepko vodijo Rusinje.

Največ točk sta pri zmagovalkah prispevali Tijana Bošković (23) in Brankica Mihajlović (22), pri poraženkah pa je bila s 16 točkami najbolj razpoložena Meryem Boz.

Finale:

Za 3. mesto:

Polfinale:

Najuspešnejše države: 19 - Rusija

3 - Srbija

2 - Nemčija, Poljska, Italija

1 - Češka, Nizozemska, Bolgarija

Preberite še: