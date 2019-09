Pomislil na najslabše, nato si lahko oddahnil #video

Odlični Korošec, ki bo v naslednji sezoni branil barve slovitega Trentina, se je po izjemni predstavi proti Srbiji kar naenkrat ustavil in sedel na klop. Predel trebuha si je že med samo tekmo hladil z ledom, po koncu pa je odbrzel v slačilnice, kjer je zdravniška služba začela preiskave. Ugotovili so, da ni nič resnega in da ne gre za obnovitev poškodbo trebušne prepone, zaradi katere je Čebulj izpustil evropsko prvenstvo pred dvema letoma.

Slovenija se bo v skupini C merila z Rusijo, Finsko, Turčijo, Severno Makedonijo in Belorusijo. Slednji bodo v četrtek ob 20.30 prvi nasprotnik slovenske izbrane vrste. Foto: Aleš Oblak

Niso želeli tvegati poškodbe

"Ko sem začutil podobno bolečino kot pred leti, sem se malce ustrašil. Vsi vemo, da sem zaradi poškodbe trebušne mišice izpustil že evropsko prvenstvo na Poljskem 2017. Nisem želel tvegati, kakor tudi ne strokovni štab, da bi tik pred prvenstvom staknil kakšno poškodbo," se je nekaj dni nazaj vrnil Čebulj, a potrdil, da v naslednjih dneh bolečine ni bilo več. Tudi ob obremenitvah na treningih ne.

"Pomislil sem na najslabše, a na koncu se je k sreči izkazalo, da ne gre za nič hujšega. Zdaj je vse tako, kot mora biti, pri treningih bolečine ni in to je najpomembnejše," doda.

To bo velika čast

Za zlato generacijo slovenske odbojke bo domače evropsko prvenstvo res lepa nagrada za ves vložen trud, ki so ga reprezentanci dali v zadnjem desetletju, nekateri celo več. "Igrati tako prvenstvo pred domačimi gledalci je velika čast in, kot ste rekli, tudi nagrada po toliko letih igranja za reprezentanco. Zavedamo se tudi odgovornosti do rezultata, obenem pa bo to res lep dogodek, ki ga ne gre zamuditi. Upamo, da nas bodo navijači prišli podpret že na prvi tekmi," se velike podpore s tribun nadeja 27-letni sprejemalec.

Klemen Čebulj vabi v Stožice:

Prvi nasprotnik Slovenije v Stožicah bodo Belorusi, ki vsaj na papirju našim fantom ne bi smeli predstavljati težav. Sploh zato, ker so minuli teden proti Srbiji res pokazali, da se forma strmo dviguje. "Po štirih mesecih konstantnih treningov, v tem času smo imeli prosto, če štejemo še vikende, le 30 dni, kar je res zelo malo. Vso našo energijo smo vlagali in jo še vedno, da pridemo na zadnjo akcijo v najboljši možni formi in skupaj z navijači naredimo nekaj lepega."

Foto: Aleš Oblak

Kaj pomeni nekaj lepega? "Turnirja ne organiziramo zato, da bi le sodelovali. Poskušali bomo narediti največ, kar se da. Do kod pa nas bo to popeljalo, pa bomo videli. Zagotovo se ne bomo zadovoljili le z malimi zmagami," je med vrsticami oster boj tudi favoritom napovedal Čebulj, ki pa za razliko od številnih soigralcev naglas ni govoril o kolajni. Vsaj za zdaj še ne.

Kdaj bodo na sporedu tekme v skupini C?

