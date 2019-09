Velike težave za Francoze: kako huda je poškodba Ngapetha?

Francozi, ki glede na to, da so glavni organizatorji, v Parizu bo tudi veliki finale, na prihajajočem EuroVolleyjem ciljajo zelo visoko, a zanje se vse skupaj ni začelo tako, kot so si želeli. Še preden se je začelo zares, se s poškodbami ubadata sprejemalca Trévor Clévenot in Earvin Ngapeth.

Prvi je zaradi težav z mišico že nekaj časa odstoten, na ogrevanju pred zadnjo prijateljsko tekmo pred začetkom EP z Nemčijo pa je zapeklo še Ngapetha. Takoj po tekmi so naredili ultrazvok, ki pa ni dal natančnih ugotovitev. Zvezdnik svetovnega formata je v ponedeljek opravil še magnetno resonanco, na kateri je zdravniško osebje ugotovilo, da gre za poškodbo medrebrne mišice. Čeprav se za zdaj zdi, da bo prvi francoski zvezdnik izpustil samo začetek EuroVolleyja, je francoski selektor že vpoklical igralca Fenerbahčeja, Thibaulta Rossarda.

''Imamo le še dva zdrava sprejemalca od štirih, kar je zelo malo. Sploh ob dejstvu, da nas v skupinskem delu čakajo v štirih dneh tri tekme,'' je za RMC povedal francoski selektor in obrazložil, zakaj je poklical novo moč. Ob tem je iz ekipe izpadel drugi libero Nicolas Rossard. "Žal mi je zanj, a ne gre drugače," je še dodal.

