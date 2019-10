Lepo priznanje: dva Slovenca v idealni postavi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pet dni po koncu evropskega prvenstva so na Evropski odbojkarski zvezi (CEV) razkrili še idealno postavo. V njej sta se zasluženo znašla dva Slovenca, bloker Jan Kozamernik in libero Jani Kovačič.

Kozamernik je na osmih tekmah (eno je zaradi poškodbe izpustil) dosegel kar 73 točk, od tega 12 z začetnim udarcem in 12 z blokom, naš odbojkar pa je bil ob tem med vsemi srednjimi blokerji tretji najboljši po številu zbranih točk. Kovačič se je izkazal s kar 36,84 % perfektnih sprejemov začetnih udarcev in je bil daleč najboljši sprejemalec v ekipah, ki so se borile za odličja, sicer pa tretji najboljši sprejemalec prvenstva. Ne gre spregledati tudi njegovih izjemnih obramb.

Idealna postava EuroVolleyja 2019:

V idealni zasedbi prvenstva so še francoski podajalec Benjamin Toniutti, srbski korektor Aleksandar Atanasijević, ki je na prvenstvu nanizal kar 143 točk ter srbski sprejemalec Uroš Kovačević, ki je zbral 133 točk in bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca prvenstva (MVP). Kubanec s poljskim potnim listom, Wilfredo Leon, se je izkazal s 116 točkami, od tega 17 asi ter z veliko učinkovitostjo v napadu (59,86 %) in je bil prav tako izbran za najboljšega sprejemalca, kot drugi srednji bloker pa je mesto med elitno družbo dobil Srb Srečko Lisinac.

MVP: Uroš Kovačević (Srbija) Najboljši podajalec: Benjamin Toniutti (Francija)



Najboljši korektor: Aleksandar Atanasijević (Srbija) Najboljša sprejemalca: Wilfredo Leon (Poljska) in Uroš Kovačević (Srbija)



Najboljša blokerja: Jan Kozamernik (Slovenija) in Srečko Lisinac (Srbija)



Libero: Jani Kovačič (Slovenija)

Preberite še: