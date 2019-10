Poleg Kitajca imamo zdaj še Japonca, srebrni selektor pa išče službo

Po izjemen uspehu slovenskih odbojkarskih reprezentantov na EuroVolleyju 2019, kjer so si okoli vratu še drugič v zgodovini obesili srebrno odličje, časa za počitek ne bo. Skoraj vsi so se že vrnili v svoje klube, nekateri v nove, drugi v stare. Kje bodo v novi klubski sezoni nastopali slovenski srebrni junaki?

Potem ko je v preteklosti največ slovenskih reprezentantov igralo v Italiji, bo v tej sezoni največ slovenskih predstavnikov zaigralo na Poljskem. Dejanu Vinčiću in Alenu Pajenku se je pri ekipi Czarni Radomu pridružil še Alen Šket, ki je zadnje tri sezone igral v Turčiji. Dve leti pri Fenerbahčeju in zadnje leto pri Halkbanku. Na Poljskem bo svojo kariero nadaljeval tudi slovenski bombarder Tonček Štern. Že pred prvenstvom je podpisal za Chemik Bydgoszcz.

Čebulj in Kozamernik nista več soigralca

V Italiji ostajata Klemen Čebulj in Jan Kozamernik. Še ob koncu lanske sezone sta bila soigralca, zdaj pa je Korošec odšel k svetovnemu prvaku Trentinu, Ljubljančan pa ostaja v Milanu. Tretji slovenski predstavnik v Italiji je Jani Kovačič, ki bo na Apeninskem polotoku kot član Ravenne zaigral prvič.

Po enega predstavnika imamo še na Kitajskem, Japonskem, v Franciji in Avstriji, Žiga Štern in Jan Klobučar, ki sta v pretekli sezoni igrala v Italiji, sta za zdaj še brez kluba. Enako velja za slovenskega selektorja Alberta Giulianija, ki po končanem delu pri Halkbanku še čaka na novega klubskega delodajalca. Glede na to, da se bodo sezone po Evropi počasi začele, bo moral slovenski selektor na nov klub še malce počakati. Najbrž do prvih odpuščanj, ki jih v nobeni sezoni ne manjka.

Tine Urnaut

Tine Urnaut je po petih letih zapustil Italijo in se preselil na Kitajsko. Okrepil je vrste prvaka, ekipe Shanghai Golden Age, kjer je v pretekli sezoni igral njegov reprezentančni kolega Klemen Čebulj. Tam bo ostal nekaj mesecev, po koncu kitajskega prvenstva pa bo klubsko sezono nadaljeval pri italijanski Monzi. Tam bo, zanimivo, v novi sezoni igral tudi poljski superzvezdnik Bartosz Kurek. Foto: Grega Valančič / Sportida

Klemen Čebulj

Klemen Čebulj, ki je večino pretekle sezone preživel na Kitajskem, bo v novi sezoni nosil dres aktualnega svetovnega klubskega prvaka Trentina. Po Gregorju Jerončiču, Tinetu Urnautu in Janu Kozamerniku bo Čebulj še četrti Slovenec, ki bo branil barve tega slovitega kluba. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Mitja Gasparini

Izkušeni Mitja Gasparini je po treh sezonah zapustil korejsko ekipo Korean Air Jumbos in odhaja na Japonsko k ekipi Toyoda Gosei. V deželi samurajev ne bo sam, tam kot prvi trener ekipe JT Thunders službuje še slovenski strokovnjak Tine Sattler. Foto: Grega Valančič / Sportida

Tonček Štern

Tonček Štern bo v novi klubski sezoni član ekipe Chemik Bydgoszcz, ki je v pretekli sezoni poljskega prvenstva zasedla skromno 12. mesto. Nekdanji član kamniškega Calcita je zadnje tri sezone kot član Verone in Latine igra v Italiji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Alen Šket

Alen Šket se po treh sezonah igranja v Italiji (2013-2016) in Turčiji (2016-2019) seli na Poljsko k ekipi Cerrad Czarni Radom, kjer že igrata Alen Pajenk in Dejan Vinčić. Odbojkar iz vasi Levič med Slovensko Bistrico in Poljčanami se je v tujino podal po koncu sezone 2012/13, ko je z ACH Volleyjem postal slovenski državni prvak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Alen Pajenk

Alen Pajenk ni menjal kluba in ostaja pri poljski ekipi Cerrad Czarni Radom, kjer si bo v prihodnje, kot že rečeno, slačilnico delila tudi z Vinkom in Šketom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jan Kozamernik

Tudi Jan Kozamernik ni menjal kluba in ostaja član italijanskega Milana. Škoda je le, da je ekipo zapustil trener Andrea Giani (novi trener Modene), ki ga je na klopi Milančanov zamenjal nizozemski selektor in nekdanji trener Belchatowa Roberto Piazza. Foto: Grega Valančič / Sportida

Dejan Vinčić

Dejan Vinčić bo še tretje leto zapored branil klubske barve ekipe Cerrad Czarni Radom. Vinko je prišel na Poljsko po burnem letu 2016, ko je v eni sezoni igral za ruski Jenisej Kranojarsk in turški Halkbank. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gregor Ropret

Gregor Ropret ostaja v Franciji pri Nantesu, kjer se, kot sam pravi, odlično počuti. Pred tem je igral za turško ekipo Afyon Belediyespor Yüntaş in češki klub Karlovarsko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jani Kovačič

Dozdajšnji član ljubljanskega ACH Volleyja se po treh sezonah igranja za ACH Volley spet podaja v tujino. Odhaja v močno italijansko ligo, kjer bo član Ravenne. V preteklosti si je kruh služil tudi v Avstriji pri Posojilnici iz Doba in Franciji pri Cannesu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Matic Videčnik

Matic Videčnik je edini slovenski reprezentant, ki prihaja iz domačega prvenstva. Tudi v tej sezoni bo slovenska številka 15 igrala za ACH Volley. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sašo Štalekar

Sašo Štalekar je novi član avstrijske ekipe Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, s katero je podpisal dveletno pogodbo. "Čas za nekaj novega," nam je dejal kar 214 centimetrov visoki bloker, ki je zadnja štiri leta uspešno nastopal za Calcit Volley. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Žiga Štern

Žiga Štern je v pretekli sezoni tako kot njegov brat Tonček igral za italijansko Latino, trenutno pa je brez kluba. Foto: Grega Valančič / Sportida

Jan Klobučar

Tudi Jan Klobučar, ki je imel na preteklem EuroVolleyju vlogo drugega slovenskega libera, je v pretekli sezoni igral v Italiji. Bil je član Piacenze, ki se je vrnila med prvoligaše. Trenutno je kot Žiga Štern brez kluba. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Alberto Giuliani

Tretji brez službe je Alberto Giuliani. Slovenski selektor je v pretekli sezoni vodil turški Halkbank, po koncu sezone pa so se razšli. Italijanski strokovnjak, ki se je pred dnevi s Slovenijo povzpel na drugo stopničko na EP, bo najverjetneje moral počakati, da kakšen od njegovih stanovskih kolegov izgubi službo. Foto: Grega Valančič / Sportida

