Ko je mislil, da dan ne more biti lepši, ga je doma pričakal ta prizor #video

Po izgubljenem finalu je bil eden najbolj razočaranih ravno izkušeni Dejan Vinčić, ki je takoj po tekmi dejal, da si bo težko še kdaj ogledal ta finale, a po prespani noči se je tudi njemu spet narisal nasmeh na obraz. "Ko vidiš, koliko ljudi te podpira, ko vidiš, koliko ljudem to pomeni, kako smo združili Slovenijo ... Ni ga lepšega in zaradi tega je občutek zdaj povsem drugačen. Lahko rečem, da se je to srebro zaradi vsega naštetega spremenilo v zlato. Čeprav je malce zmanjkalo, je ta medalja za nas Slovence kot zlato," je povsem obrnil ploščo odlični slovenski podajalec, ki se bo že naslednji ponedeljek skupaj z Alenoma, Pajenkom in Šketom, vrnil v klub Czarni Radom in brez pravega počitka začel novo klubsko sezono.

Slovenski odbojkarji so v zadnjih dneh na noge dvignili celotno Slovenijo in čeprav na koncu ni bilo tiste pike na i, je tudi drugo mesto eden največjih uspehov slovenskih ekipnih športov. V Parizu so si vsi želeli stopiti na najvišjo stopničko, a je bila Srbija v nedeljo za naše fante previsoka ovira.

"Ponosen sem, da sem Slovenec"

Že ob prihodu na Brnik je videl, kako veliko stvar so naredili. Foto: Uroš Iskra "Zelo sem vesel in ponosen, da sem Slovenec. Toliko vrhunskih športnikov imamo v tej mali državi, da je to skoraj nemogoče. In na to moramo biti res ponosni," je še dodal vidno utrujeni Dejan Vinčić, ki se še kako rad spominja odisejade do novega odličja. To so trenutki, ki jih ne bo nikoli pozabil.

"Že po skupinskem delu se je dalo čutiti, da bodo Stožice, potem pa ste videli, kaj se je zgodilo proti Bolgariji, Rusiji in Poljski. Pred takimi navijači se enostavno ni dalo izgubiti," se je še enkrat poklonil slovenskim navijačem izkušeni Velenjčan in ob tem nehote pomislil, kaj bi bilo, če bi se finale igral doma.

Fotogalerija s sprejema na Kongresnem trgu (foto: Urban Meglič / Sportida):

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

Prepričan je, da bi bilo v Stožicah drugače

"S fanti smo enotni in prepričani, da če bi se finale igral doma, bi imeli okrog vratu zlato odličje. Tudi v Parizu smo imeli neverjetno podporo, a Stožice so le Stožice. V taki prijetni dvorani in v takem vzdušju, kot so ga pripravili navijači ... To redko kje doživiš. Sam sem že večkrat povedal, da to ni samo naše odličje, pač pa celotne Slovenije," je še sklenil popularni Vinko in se s prijatelji podal na oder na Kongresni trg, kjer jih je pozdravila večtisočglava množica navdušenih navijačev.

Najslajše ga je čakalo v Novi Gorici

A tudi po koncu sprejema v Ljubljani zanj še ni bilo konec presenečenj. Po prihodu v Novo Gorico, kjer živita z ženo Gordano, so Vinkotu kar sredi ceste v objem skočili tudi otroci Luka, Anastasija in najmlajši Liam, ob tem pa so ga pozdravili tudi preostali družinski člani, prijatelji in znanci. "Hvala družina, hvala prijatelji. Po vsem, kar smo doživeli od prihoda na Brnik do sprejema v Ljubljani, za konec še najslajše in najlepše. Top ste, Vinko vas ima rad," je na družbenem omrežju Facebook zapisal slovenski reprezentant.

Kmalu spet v akciji Slovensko reprezentanco že v začetku januarja čaka nova pomembna akcija – dodatne kvalifikacije za nastop na Olimpijskih igrah v Tokiu 2020. V Berlinu se bodo s preostalimi sedmimi evropskimi reprezentancami udarili za edino še preostalo vstopnico za odhod na največje tekmovanje v svetu športa. "Januarja bomo imeli priložnost, da se maščujemo Srbom za Pariz, a tam ne bodo le oni. Šlo bo za mini evropsko prvenstvo. Naša glavna naloga bo, da ostanemo zdravi in da se vsi zberemo. Prepričan sem, da se bomo. In če bo temu tako, imamo lepe možnosti, da nadaljujemo našo pravljico," se je za konec še v bližnjo prihodnost zazrl Vinčić. Sportal Slovenski srebrni junaki za OI 2020 tudi proti Gianiju! Kvalifikacije za OI 2020: Skupina 1: Belgija, Češka, Nemčija, Slovenija

Skupina 2: Bolgarija, Francija, Nizozemska, Srbija Na OI 2020 se bo uvrstil le zmagovalec, sedem reprezentanc pa bo ostalo brez udeležbe na OI 2020.

Preberite še: